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Умер актер из фильмов "Рокки" и "Мандалорец"

Актер сыграл во многих фильмах и сериалах (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Умер известный актер Карл Уэзерс, сыгравший Аполло в легендарном фильме "Рокки". Ему было 76 лет.

Чем известен актер и когда он умер, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Во время написания материала были использованы источники: Deadline, Reuters.

Что известно о смерти актера

Уэзерс скончался в четверг, 1 февраля. Информацию о его смерти подтвердил менеджер. Однако в чем причина - не сообщается. Представитель актера не стал раскрывать детали.

Однако вскоре новость о смерти звезды "Рокки" прокомментировали его родственники. Семья актера выступила с официальным заявлением.

"Мы глубоко опечалены новостью о кончине Карла Уэзерса. Он мирно умер во сне в четверг, 1 февраля 2024 года. Карл был исключительным человеком, который прожил необыкновенную жизнь. Своим вкладом в кино, телевидение, искусство и спорт он оставил неизгладимый след и получил признание во всем мире и среди поколений. Он был любимым братом, отцом, дедушкой, партнером и другом", - рассказали родные артиста.

Актер на съемках "Рокки" (фото: instagram.com/carlweathers)

Чем известен Уэзерс

Актер прославился благодаря роли в фильме "Рокки", где он играл дерзкого боксера Аполло Крида. Он был профессиональным игроком в американский футбол.

Также Уэзерс снимался в фильме "Хищник", а в последние годы он появился в спин-оффе "Звездных воен" - фильме "Мандалорец". За свою 50-летнюю карьеру актер успел сняться во многих кинолентах. Он появлялся в сериалах, таких как "Закон и порядок", "ФБР" и другие. На его счету более 75 фильмов и телешоу.

Ранее мы уже рассказывали, что пророссийского актера лишили роли в сериале "Белый лотос".

Помимо этого, недавно стало известно, что популярный украинский актер во второй раз стал отцом.

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