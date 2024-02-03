Умер актер из фильмов "Рокки" и "Мандалорец"

Что известно о смерти актера

Уэзерс скончался в четверг, 1 февраля. Информацию о его смерти подтвердил менеджер. Однако в чем причина - не сообщается. Представитель актера не стал раскрывать детали.

Однако вскоре новость о смерти звезды "Рокки" прокомментировали его родственники. Семья актера выступила с официальным заявлением.

"Мы глубоко опечалены новостью о кончине Карла Уэзерса. Он мирно умер во сне в четверг, 1 февраля 2024 года. Карл был исключительным человеком, который прожил необыкновенную жизнь. Своим вкладом в кино, телевидение, искусство и спорт он оставил неизгладимый след и получил признание во всем мире и среди поколений. Он был любимым братом, отцом, дедушкой, партнером и другом", - рассказали родные артиста.

Актер на съемках "Рокки" (фото: instagram.com/carlweathers)

Чем известен Уэзерс

Актер прославился благодаря роли в фильме "Рокки", где он играл дерзкого боксера Аполло Крида. Он был профессиональным игроком в американский футбол.

Также Уэзерс снимался в фильме "Хищник", а в последние годы он появился в спин-оффе "Звездных воен" - фильме "Мандалорец". За свою 50-летнюю карьеру актер успел сняться во многих кинолентах. Он появлялся в сериалах, таких как "Закон и порядок", "ФБР" и другие. На его счету более 75 фильмов и телешоу.