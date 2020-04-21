Як змінилися ціни і тарифи з моменту обрання Зеленського президентом (інфографіка)

Володимир Зеленський переміг на президентських виборах 21 квітня 2019 року, а прийняв присягу президента України 20 травня. В суспільстві були різні очікування. Тепер, майже через рік його правління можна підвести підсумки того, як змінилися за цей час ціни і тарифи.

Протягом року в Україні спостерігалося коливання курсу валют. 23 квітня 2019 року 1 долар коштував 26,85 гривень. При цьому восени національна валюта значно зміцніла і в кінці грудня долар можна було купити за 23,29 гривень (-13,3%).

Після новорічних свят гривня почала просідати. У держбюджеті-2020 спочатку курс долара був закладений на рівні 27 гривень, але після того, як уряд оновив макроекономічний прогноз, потрібно орієнтуватися на показник 29,5 гривень за долар. Про це повідомляє "Слово і діло".

Ціни на комунальні платежі не змінилися, крім вартості газу. У 2019 році 1 куб. м газу в Києві коштував 8,55 гривень, у квітні 2020 року – 4,66 гривень з урахуванням доставки.

Зміна цін за рік (інфографіка: Слово і діло)

Паливо подешевшало. У квітні 2019 року літр бензину коштував 28,99 гривень, зараз же – 24,28 гривень (-16,2%), літр дизпалива був 28,51 гривні, став – 23,71 (-16,8%). Найбільше подешевшав автогаз – з 13,39 до 9,51 гривні (-29%).

Індекс інфляції зменшився. Станом на березень 2019 року він становив 0,9%, а в березні 2020 року - 0,8% (-0,1 процентних пунктів).

Державний і гарантований державою борг скоротився з 2 трлн 112 млрд гривень (станом на 28 лютого 2019 року) до 2 трлн 48 млрд гривень (станом на 29 лютого 2020).

Валовий зовнішній борг за станом на 31 грудня 2019 року зріс з 114 до 121,7 млрд доларів (+6,8%).

Середня заробітна плата збільшилася з 9 429 до 10 269 гривень (+5,6%). Розмір мінімальної зарплати збільшився на 13,3% - з 4 173 до 4 723 гривень. Мінімальна пенсія зросла з 1 497 до 1 638 гривень (+9,4%).

Зарплата солдата-контрактника в ООС на 1-ї лінії оборони збільшилася майже на 17% - з 23 355 до 27 300 гривень.

При цьому зросли також і борги по зарплаті. У квітні 2019 року бюджетникам винні були 2 млрд 463 млн, а в березні 2020 року – вже 3 млрд 20 млн гривень (+22,6%).

Нагадаємо, що зарплата за березень 2020 року у Володимира Зеленського склала 28 тисяч гривень.