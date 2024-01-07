Полярники сняли на видео маленьких пингвинов: смотрите, как пернатый папа кормит деток

На станции Вернадского продолжают любоваться маленькими пингвинятами, недавно появившимися на свет. В этот раз полярникам удалось снять на видео, как пернатые родители кормят своих детенышей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост с Instagram-страницы Национального антарктического научного центра.

Как выглядят маленькие пингвины

Маленькие птенцы уверенно стоят на лапках, однако никуда не отходят от родителей. Они прижимаются к ним спинками и буквально заглядывают им в рот.

Пингвины на станции Вернадского (скриншот)

В кадр попало даже то, как пернатый отец кормит пингвинов. Интересно, что птенцы будто бы совсем не боятся полярников. Отмечается, что фрагменты видео удалось снять биологам Тарасу Перетятко и Вадиму Ткаченко.

Как реагирует сеть

В комментариях пользователи пишут, что им очень нравится наблюдать за пингвинами. Видео растрогало пользователей, поэтому они пишут: