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Полярники сняли на видео маленьких пингвинов: смотрите, как пернатый папа кормит деток

Воскресенье 07 января 2024 21:58
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Полярники сняли на видео маленьких пингвинов: смотрите, как пернатый папа кормит деток Пингвинята на станции Вернадского (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Полина Иваненко

На станции Вернадского продолжают любоваться маленькими пингвинятами, недавно появившимися на свет. В этот раз полярникам удалось снять на видео, как пернатые родители кормят своих детенышей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост с Instagram-страницы Национального антарктического научного центра.

Как выглядят маленькие пингвины

Маленькие птенцы уверенно стоят на лапках, однако никуда не отходят от родителей. Они прижимаются к ним спинками и буквально заглядывают им в рот.

Полярники сняли на видео маленьких пингвинов: смотрите, как пернатый папа кормит деток

Пингвины на станции Вернадского (скриншот)

В кадр попало даже то, как пернатый отец кормит пингвинов. Интересно, что птенцы будто бы совсем не боятся полярников. Отмечается, что фрагменты видео удалось снять биологам Тарасу Перетятко и Вадиму Ткаченко.

Как реагирует сеть

В комментариях пользователи пишут, что им очень нравится наблюдать за пингвинами. Видео растрогало пользователей, поэтому они пишут:

  • "Они так спокойно на вас реагируют, это так круто! Это очень трогательное и позитивное видео, спасибо"
  • "Большое спасибо за это видео, оно интересное и успокаивающее"
  • "Мне очень нравится как они камушки таскают"
  • "Какие же они классные"
  • "Такие короткие видео лучше лекарства".

Ранее мы уже рассказывали, можно ли пингвинов из Антарктиды привезти в Украину.

Кроме того, недавно полярники показали пингвинов и поразили сеть красивыми фото.

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пінгвіни Станция Вернадского