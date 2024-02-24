Полярники показали арктических птенцов, которые впервые за два года вылупились возле станции

Как выглядят антарктические птенцы

"Это достаточно важный показатель, ведь в прошлом году украинские биологи вообще не фиксировали на Галиндезе (острове, где расположена украинская полярная станция - Ред.) появление малышей у поморников, хотя кладки яиц были. Не очень успешным было размножение этих птиц и на окрестных островах", - пишут полярники.

Сейчас же, по наблюдениям украинских ученых, птенцы есть на всех островах, которые удалось обследовать.

Ранее полярники рассказывали, что в конце января на острове Скуа, Блэк и Шелтер ученые насчитали около двух десятков гнезд поморников. У большинства из них уже было по два детеныша.

"Такой ежегодный мониторинг успешности размножения антарктических "жителей" позволяет ученым отслеживать влияние изменения климата на их жизнь", - говорят ученые.

На острове Галиндез вылупилось 19 поморников (фото: Сергей Глотов/facebook.com/AntarcticCenter)

Чем особенны поморники

Поморник - род ржанкообразных птиц. Содержит 7 видов. Эти хищные морские птицы гнездятся на скалистых побережьях и островах Арктики и Антарктики. Путешествующие птицы встречаются вдоль побережья и в открытом море по всему миру. В частности, в Украине наблюдали четыре вида - поморника большого, среднего, короткохвостого и длиннохвостого.

У этих птиц короткий, но большой клюв, на кончике он слегка приплюснутый, а у основания закругленный. Они имеют острые и изогнутые когти. Оперение - темно-серое, которое выглядит одинаково как летом, так и зимой.

Поморники охотятся за рыбой в море, собирают на берегу морских животных, которых выбросило волнами и т. д. А еще - воруют добычу у других птиц и даже яйца из чужих гнезд.

В прошлом году украинские полярники не обнаружили ни одного птенца поморников (фото: Сергей Глотов/facebook.com/AntarcticCenter)