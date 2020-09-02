Полякова жорстко "наїхала" на владу: чому росіяни виступають?

Оля Полякова закликала артистів і музикантів вийти на мітинг до Кабінету міністрів України через ситуацію зі скасуванням концертів через карантин і підписати відповідне звернення до президента Володимира Зеленського та прем'єра Дениса Шмигаля.

Популярна співачка записала емоційне відео, в якому розкритикувала рішення уряду щодо введення обмежень, у той час, як правила поширюються не на всіх однаково, часто змінюються, а то й зовсім ігноруються.

Знаменита артистка опублікувала відеозвернення у Facebook і просить представників музичної індустрії 3 вересня з 11:00 по 13:00 зібратися під стінами Кабміну на мітинг і відстояти свої права за прикладом рестораторів, "євробляхерів" та бізнесменів зі сфери туризму.

"Ну не може бути так, що все навколо працює, а у нас повна д*па!" - обурюється Полякова.

"Я, як і ви, вже кілька місяців перебуваю в якомусь абстрактному стані якоїсь прихованої депресії. У зв'язку з тим, що в нашому бізнесі глибокий простий. Немає роботи, немає чим платити колективам, і є ще якесь загальне очікування чуда й надії, що ось-ось, і скоро налагодитися. Працює метро, відкрили ТРЦ і ресторани, а ми все чекаємо, коли ж дадуть можливість нормально працювати нам - артистам. І ось, минулого літа можливість начебто з'явилася, алілуя! І що? Багато ви заробили? Багато у вас було концертів? Ви заробили на нові кліпи, костюми, постановки? Я ні, а ви? Скажу більше, ми хоч щось не заробили, а наші організатори ще й влетіли на гроші. Тому що в цих умовах постійного інформаційного накачування масовий глядач взагалі не хоче нікуди ходити. І я вам скажу, що і не скоро повернеться!" - наголосила співачка.

Полякова "не розуміє, чому в метро чи в торговому центрі безпечніше, ніж на концерті? Там де сидять через ряд, через сидіння і в масках. Що з цим робити - я не знаю".

У цьому контексті вона розповіла, що артисти покладали надії на осінь, але "тут днями знову прилітає від прем'єр-міністра якась постанова, яка чи то забороняє, чи то дозволяє, чи то одним можна, чи то іншим можна". В результаті у Полякової вже злетіли 4 концерту у вересні, велике шоу 26 жовтня знову під загрозою і вчора був скасований стадіонний концерт у Білій Церкві, де продано кілька тисяч квитків. Хоча в організаторів "всі документи в порядку, всі правила дотримані".

"І тепер я вже мовчати не буду! Це чому одним можна проводити заходи, а іншим не можна?... Чому мій концерт - української артистки - скасовується, у той час, як у Києві проходить в повному "бітку" без масок концерт російського співака?! Це взагалі як? Це хаос! Це знищення наших бізнесів. Це все призведе до того, що ми не тільки залишимося без заробітку, ми просто перетворимося на клоунів, готових співати під фонограму за мішок картоплі! Без кліпів, без шоу, на які тепер дорівнюють наші сусіди", - наголошує Полякова.

"Громадяни чиновники, ви таку музичну індустрію хочете у своїй країні бачити? Ваші невиразні рішення лякають наших організаторів, вони скасовують концерти і ми залишаємося без роботи. Весь наш цех!.. Ціла індустрія залишається без роботи в той час, як ви даєте роботу в інших індустріях. Ваші виборчі рішення порушують права наших замовників. Ваша політика щодо музичного бізнесу вбиває його! Давайте щось вирішувати!" - йдеться у зверненні.

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