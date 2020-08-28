В Україні можуть ввести надзвичайний стан через COVID-19: Ляшко назвав умову

В Україні можуть ввести надзвичайний стан через коронавірус (фото: РБК-Україна)

У МОЗ допустили введення надзвичайного стану в Україні через пандемію

В Україні можуть ввести надзвичайний стан через стрімке поширення коронавірусу та погіршення епідеміологічної ситуації в країні. У міністерстві охорони здоров'я припускають, що чинних карантинних заходів може виявитися недостатньо для стримування вірусу.

Про це заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю виданню "Апостроф".

За його словами, такий сценарій можливий при внесенні в "червону" зону половини території України. Тоді виникне гостра потреба відкриття додаткових лікарень, залучення волонтерів.

"Коли у нас буде зростання значної кількості хворих і коли 50%, а то і більше адміністративно-територіальних одиниць в "червоному" рівні епідемічної небезпеки, то це може призвести до перезавантаження системи охорони здоров'я, вимагатиме відкриття додаткових польових госпіталів, залучення волонтерів, тоді доцільно буде подумати про подальші заходи та чи достатньо буде карантину, чи буде потрібний надзвичайний стан", - розповів Ляшко

При цьому заступник міністра розкритикував нинішні демарші на місцевих рівнях і протести проти запровадження тих чи інших обмежень через COVID-19. Він вважає, що подібні демонстрації незгоди відбуваються "під вибори", і в підсумку можуть погано відгукнутися.

"Оскільки вся влада, яка є на будь-якому рівні, зацікавлена в збереженні здоров'я громадян. Ці маніпуляції, які сьогодні виникають на місцевому рівні, щоб отримати собі бали перед голосуванням, потім підуть їм в мінус. Про них потім взагалі забудуть як про кандидатів", - зазначив Ляшко.

Які заборони можливі при режимі надзвичайного стану

Режим надзвичайного стану - це особливий режим, який регулюється Конституцією України та Законом про правовий режим НП. Вводиться на термін від 30 днів. Для введення такого режиму потрібно зібрати РНБО, підписати документ про режим у президента і проголосувати його у Верховній Раді. У документі має бути зазначено: причини, терміни, заходи, права і свободи, спеціальні органи влади, військове командування, місцеве самоврядування. Такий режим передбачає:

Обмеження руху транспортних засобів і їх огляд.

Посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення.

Заборона на проведення масових страйків і заходів.

Примусове відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб.

Введення комендантської години.

При режимі НС можливі додаткові заходи:

Повинність для юридичних осіб – розміщення евакуйованих або аварійно-рятувальних служб, військових, які займаються локалізацією ситуації.

Заборона на будівництво нових або розширення чинних підприємств, які не пов'язані з ліквідацією ситуації.

Введення особливого порядку розподілу продуктів харчування і предметів першої необхідності.

Мобілізація та використання ресурсів підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності.

Зміна режиму підприємств, установ, організацій.

Переорієнтація заводів і виробництв на виробництво необхідної продукції.

Нагадаємо, що уряд України оновив список міст у "червоній" зоні карантину.

Раніше епідеміолог попередив про тотальний жорсткий карантин і заявив, що в Україні доведеться все закривати.