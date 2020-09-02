Полякова жестко "наехала" на власть: почему россияне выступают?

Оля Полякова призвала артистов и музыкантов выйти на митинг к Кабинету министров Украины из-за ситуации с отменой концертов из-за карантина и подписать соответствующее обращение к президенту Владимиру Зеленскому и премьеру Денису Шмыгалю.

Популярная певица записала эмоциональное видео, в котором раскритиковала решения правительства относительно введения ограничений, в то время как правила распространяются не на всех одинаково, часто меняются, а то и вовсе игнорируются.

Знаменитая артистка опубликовала видеообращение в Facebook и просит представителей музыкальной индустрии 3 сентября с 11:00 до 13:00 собраться под стенами Кабмина на митинг и отстоять свои права по примеру рестораторов, "евробляхеров" и бизнесменов из сферы туризма.

"Ну не может быть так, что все вокруг работает, а у нас полная ж*па!" - возмущается Полякова.

"Я, как и вы, уже несколько месяцев нахожусь в каком-то пространном состоянии какой-то скрытой депрессии. В связи с тем, что в нашем бизнесе глубокий простой. Нет работы, нечем платить коллективам, и есть еще какое-то общее ожидание чуда и надежды, что вот-вот, и скоро наладиться. Работает метро, открыли ТРЦ и рестораны, а мы все ждем, когда же дадут возможность нормально работать нам - артистам. И вот, прошедшим летом возможность вроде появилась, аллилуйя! И что? Много вы заработали? Много у вас было концертов? Вы заработали на новые клипы, костюмы, постановки? Я нет, а вы? Скажу больше, мы хоть что-то не заработали, а наши организаторы еще и влетели на деньги. Потому что в этих условиях постоянной информационной накачки массовый зритель вообще не хочет никуда ходить. И я вам скажу, что и нескоро вернется!" - подчеркнула певица.

Полякова "не понимает, чем в метро или в торговом центре безопаснее, чем на концерте? Там где сидят через ряд, через сиденье и в масках. Что делать со всем этим - я не знаю".

В этом контексте она рассказала, что артисты возлагали надежды на осень, но "тут на днях снова прилетает от премьер-министра какое-то постановление, которое то ли запрещает, то ли разрешает, то ли одним можно, то ли другим можно". В итоге у Поляковой уже слетели 4 концерта в сентябре, большое шоу 26 октября снова под угрозой и вчера был отменен стадионный концерт в Белой Церкви, где продано несколько тысяч билетов. Хотя у организаторов "все документы в порядке, все правила соблюдены".

"И теперь я уже молчать не буду! Это почему одним можно проводить мероприятия, а другим нельзя?... Почему мой концерт - украинской артистки - отменяется, в то время как в Киеве проходит в полном "битке" без масок концерт российского певца?! Это вообще как? Это хаос! Это уничтожение наших бизнесов. Это все приведет к тому, что мы не только останемся без заработка, мы просто превратимся в клоунов, готовых петь под фонограмму за мешок картошки! Без клипов, без шоу, на которые теперь равняются наши соседи", - подчеркивает Полякова.

"Граждане чиновники, вы такую музыкальную индустрию хотите в своей стране видеть? Ваши невнятные решения пугают наших организаторов, они отменяют концерты и мы остаемся без работы. Весь наш цех!.. Целая индустрия остается без работы в то время как вы даете работу в других индустриях. Ваши избирательные решения нарушают права наших заказчиков. Ваша политика в отношении музыкального бизнеса убивает его! Давайте что-то решать!" - говорится в обращении.

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