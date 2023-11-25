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Полякова откровенно ответила, готова ли стать бабушкой в 44 года: "Собирай монатки, Маша"

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Иванна Пашкевич

44-летняя украинская певица Оля Полякова эмоционально отреагировала на возможную беременность своей дочери, 18-летней Маши. По словам певицы, ее наследница не планирует так рано делать свою звездную маму бабушкой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки для YouTube-канала "Слава+".

Готова ли Полякова стать бабушкой

Ведущий Слава Демин поинтересовался у звезды, как она отнесется к тому, если ее старшая дочь сообщит о своей беременности.

Оля Полякова с дочерью (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Отметим, что свою маму Полякова сделала бабушкой в 43 года. Саму же певицу не устраивает такая перспектива.

"Нет. Какая бабушка? Мне 23 года. Нет, я об этом не думаю. Это тупость. Мой ребенок не собирается делать из меня бабушку, а если собирается, то "Собирай монатки, Маша. Никакой квартиры ты в Бостоне не получишь. Будешь сама разбираться. Бабушкой она меня сделает! Я тебе сделаю!", - в шутку ответила Оля.

 

Для справки

Оля Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским, который старше ее на 16 лет.

Пара вместе уже около 20 лет и воспитывает двух дочерей: 18-летнюю Марию и 11-летнюю Алису.

Оля Полякова с семьей (фото: instagram.com/polyakovamusic)

В прошлом году звездные супруги отправили свою старшую наследницу учиться за границу.

Девушка поступила на бакалавриат в музыкальный колледж и даже успела заселиться в общежитие.

Впрочем, несколько месяцев назад она вернулась в Украину и начала обучение в одном из столичных вузов.

Маша Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Позже Полякова-младшая сообщила, что стала студенткой американского вуза.

"Я отчислилась из английского вуза, поскольку поступила в американский вуз Berklee College of Music на зимний курс. Нам с однокурсницей очень не нравилось обучение там, потому что очень слабый уровень. Мы проучились 12 лет в музыкальной школе. У нас большие знания были. Она поступила туда, ей пришло подтверждение. И она такова: "Ну давай, ну поступи". И я тоже подала документы и, наконец, поступила. Еще и с очень хорошей скидкой", - призналась блогерша.

Недавно Полякова ответила, каким бизнесом занимается ее муж во время войны.

Также певица впервые рассказала о болезни матери.

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