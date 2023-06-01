Клубничное полнолуние в июне 2023: почему оно особенное и что делать нельзя

В июне полнолуние состоится уже в это воскресенье, 4 июня. Его называют Клубничным из-за сезона сбора ягод в Северной Америке - такое название эта полная Луна получила от индейцев.

Чем это полнолуние будет особенным и что категорически делать нельзя - читайте в материале ниже.

Когда наступит полнолуние

Первое летнее полнолуние наступит 4 июня в 06:41 по киевскому времени - в знаке Стрельца. Кельты это полнолуние называют Лошадиным, а китайцы - Луной Лотоса.

Стрелец - огненный знак, который символизирует бодрость, энергию, решительность и настойчивость. В дни полнолуния люди станут более активными, открытыми и целеустремленными.

У многих появится сильное желание перемен в жизни и начнут появляться идеи, как это можно сделать. Стоит их записывать.

Что нельзя делать в полнолуние 4 июня

Нельзя суетиться, ссориться, паниковать, выяснять отношения. Луна в Стрельце может усилить все эти проявления. Небольшие конфликты могут перерасти в серьезные противостояния, а грубое слово вызовет настоящий пожар.

С 3 по 5 июня постарайтесь не нарушать границы дозволенного, не рискуйте, не совершайте опрометчивые поступки. Луна будет подталкивать к такому поведению, постарайтесь сдерживать эти порывы. Иначе вернуться к стабильной ситуации будет очень сложно.

Не стоит переедать в эти дни, злоупотреблять жирной, острой, соленой едой, алкоголем, сладостями. Любые излишества - под запретом.

Не стоит заниматься работами на земле или в саду - в полнолуние оставьте все растения в покое.

Будьте особенно осторожны при знакомствах - новые люди могут привести к неприятностям. Новый контакт станет проблемным.

Не начинайте новые дела, проекты, работу. Но можно заниматься планированием, составлять списки.

Нежелательно заниматься делами, которые вызывают негативные эмоции - смотреть грустные фильмы, слушать печальную музыку, читать грустные книги. Не стоит думать о чем-то плохом.

Не следует давать в долг, брать взаймы или кредит.

С осторожностью стоит посещать незнакомую местность.

Нежелательно посещать шумные вечеринки.

Что можно делать в полнолуние 4 июня

Проведите это время без суеты - посвятите его рутинной работе, делам по дому, спокойному отдыху. Можно побыть наедине, погулять на свежем воздухе.

Наведите в доме порядок, разложите все по местам.

Творческим людям стоит ловить вдохновение - это отразится на их произведениях.

Этот день будет хорош для размышлений и поисков ответа на сложный вопрос.

Можно побыть с семьей или в кругу близких друзей - посмотрите добрый фильм, пообщайтесь, но без споров и выяснений отношений.

Если вас одолеют воспоминания, то направьте мысли на что-то хорошее.

Уделите время родственникам, проведайте тех, кто живет далеко или в одиночестве.

Приготовьте вкусный ужин и пригласите близких друзей или родных - общение поможет укрепить связи.

Займитесь планированием - на ближайшее время, на лето, на пару лет вперед.