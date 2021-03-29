ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні почалася посівна кампанія: яку площу виділили під сільгоспкультури

Новость на русском → Україна, Понеділок 29 березня 2021 16:52
В Україні почалася посівна кампанія: яку площу виділили під сільгоспкультури Фото: посівна кампанія розпочалася в Україні (map.land.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

В Україні розпочато сівбу ранніх ярих зернових та зернобобових культур. Станом на 25 березня 2021 року сільгоспвиробники Херсонської, Донецької, Закарпатської та Миколаївської областей посіяли 106,3 тис. га, або 1% до прогнозу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

За попередніми даними областей площа посівів сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств під урожай 2021 року очікується в межах 28,1 млн га, або на 378 тис. га більше від показника 2020 року.

Зернові культури в усіх категоріях господарств мають зайняти 15,5 млн га, або 55% у структурі посівних площ. Посів ярих зернових культур прогнозується на площі 7,6 млн га, соняшнику - на рівні 5,4 млн га, сої - 1,4 млн га, цукрових буряків - близько 223 тис. га.

Нагадаємо, за даними Держстату озимих зернових посіяно на площі 7,96 млн га.

Відзначимо, у 2020 році урожай зернових в Україні скоротився до 65 млн тонн у порівнянні з 75 млн тонн у 2019 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка урожай зерно
NEWS
"Червону" зону розширили до 11 регіонів
"Червону" зону розширили до 11 регіонів
DAILY
Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"