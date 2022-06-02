Як під час війни отримати невиплачену пенсію та допомогу на похорон: порядок дій

Хто може отримати допомогу на похорон

Зокрема, отримати допомогу на організацію похорону можуть ті особи, які організували поховання пенсіонера. Люди одержують виплату у розмірі двомісячної пенсії померлого.

Якщо померла людина була військовим пенсіонером, тоді людині, яка провела поховання, виплачується допомога у розмірі тримісячної пенсії.

Важливо знати, якщо поховання здійснено коштом держави, то допомога не виплачується.

Для терміну, щоб звернутися за допомогою, немає обмежень. Щоб отримати виплати, потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Які документи потрібно надати для отримання допомоги:

документ, що засвідчує особу заявника;

заява про виплату допомоги на поховання;

витяг з Державного реєстру актів громадянського стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера.

Зазначимо, якщо померла застрахована людина, то необхідно звернутися до її роботодавця або до найближчого відділення Фонду соціального страхування України незалежно від місця реєстрації.

Для цього потрібні такі документи

свідоцтво про смерть;

заява про виплату допомоги на поховання.

Допомога надається в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду соціального страхування України.

Як отримати пенсію у разі смерті людини

Якщо сталось так, що людині затримали виплату пенсії, але вона померла раніше, ніж отримала кошти, то гроші можуть отримати рідні померлої людини.

Для цього потрібно подати заяву через веб-портал ПФУ.

Що для цього потрібно: