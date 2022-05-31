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Деякі українські пенсіонери у червні отримають доплати: хто може розраховувати

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Вівторок 31 травня 2022 09:48
Деякі українські пенсіонери у червні отримають доплати: хто може розраховувати Які пенсіонери у червні отримать доплати (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні у червні працюючі пенсіонери разом із підвищеною пенсією отримають доплату до раніше виплачених пенсій за квітень та травень.

Про це повідомили в Урядовому порталі.

Коли надійдуть виплати

Зокрема, розмір збільшення визначається для кожного пенсіонера індивідуально залежно від тривалості страхового стажу та заробітної плати (доходу), з якої обчислюється виплата.

Перерахунок буде здійснено для тих працюючих пенсіонерів, яким пенсію було призначено або вже перераховано два роки тому. Тобто, до 1 квітня 2020 року.

"Для працюючих пенсіонерів, пенсії яких виплачуються у мінімальному розмірі, додаткові перерахунки будуть проведені з 1 липня", - йдеться в повідомленні.

Як вийти на пенсію достроково

Зазначимо, що українці можуть достроково вийти на пенсію, якщо буде дотримано декілька важливих умов.

Головні умови для виходу на дострокову пенсію:

  • На день звільнення з роботи людині має залишатися не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку;
  • Повинен бути страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі. Для чоловіків - 35 років, жінок - 30 років;
  • Звільнення має відбуватися з ініціативи роботодавця на підставі змін умов праці;
  • Це передбачено лише для осіб, трудовий договір з якими розірвано у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням штату працівників;
  • Людина має зареєструватися у державній службі зайнятості та має бути відсутня підходяща для неї робота.

Також достроково можуть вийти особи, яких звільнили за ініціативи роботодавця через невідповідність стану здоров'я працівника займаній посаді. У такому випадку не обов'язково реєструватися в державній службі зайнятості.

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