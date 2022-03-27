Українці зможуть фіксувати збитки від бойових дій через "Дію". Кабмін прийняв постанову

Кабінет міністрів України прийняв постанову про порядок збору та обліку інформації через портал і додаток "Дія" про пошкоджене і знищене нерухоме майно в результаті бойових дій.

Про це 27 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Постанова набуде чинності через тиждень.

Так, кожен громадянин України, чий будинок був зруйнований в результаті російської військової агресії проти нашої країни і бойових дій, зможе через "Дію" надіслати повідомлення і зафіксувати факт пошкоджень, щоб уряд міг підрахувати збитки та оцінити, скільки коштів потрібно державі на відновлення.

"Ми все відбудуємо: кожен дім, кожну квартиру, кожну вулицю кожного постраждалого міста. І цей процес починається вже зараз - зі збору інформації та фіксації збитків", - зазначив прем'єр.