Українці зможуть фіксувати збитки від бойових дій через "Дію". Кабмін прийняв постанову
Кабінет міністрів України прийняв постанову про порядок збору та обліку інформації через портал і додаток "Дія" про пошкоджене і знищене нерухоме майно в результаті бойових дій.
Про це 27 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Постанова набуде чинності через тиждень.
Так, кожен громадянин України, чий будинок був зруйнований в результаті російської військової агресії проти нашої країни і бойових дій, зможе через "Дію" надіслати повідомлення і зафіксувати факт пошкоджень, щоб уряд міг підрахувати збитки та оцінити, скільки коштів потрібно державі на відновлення.
"Ми все відбудуємо: кожен дім, кожну квартиру, кожну вулицю кожного постраждалого міста. І цей процес починається вже зараз - зі збору інформації та фіксації збитків", - зазначив прем'єр.
Раніше повідомлялося, що в "Дії" з'явилося цифрове посвідчення єДокумент - послуга була запущена для громадян, які через війну залишилися без документів.
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