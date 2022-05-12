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Допомога переселенцям: хто та як отримуватиме виплати з травня

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Україна, Четвер 12 травня 2022 09:39
Допомога переселенцям: хто та як отримуватиме виплати з травня Фото: переселенці будуть отримувати допомогу за новими правилами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. Допомога надаватиметься лише жителям районів в зоні бойових дій та тим, у кого зруйноване житло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції).

Згідно з рішенням уряду, отримувати щомісячну допомогу мають право наступні категорії осіб:

  • громадяни, які перемістилися з територій, де ведуться бойові дії, або тих, які знаходять в тимчасової окупації чи в оточенні (блокуванні);
  • громадяни, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, і які подали заявку на відшкодування, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Допомога на проживання для цих категорій внутрішньо переміщених осіб надається у наступних розмірах:

  • для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гривень;
  • для інших осіб - 2 000 гривень.

Крім цього, одноразову допомогу можуть також отримати особи, які евакуюються із районів проведення бойових дій. Такі виплати проводить Укрзалізниця. А також одноразову допомогу від місцевої влади отримують особи, які проживають в деокупованих регіонах.

Детальніше про види та суму грошової допомоги можна переглянути на інфографіці:

Допомога переселенцям: хто та як отримуватиме виплати з травня

Нагадаємо, станом на 06.05.2022 року в оновлений перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації чи в оточенні (блокуванні), входять громади 7 областей.

Відзначимо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з Міністерством цифрової трансформації України запустили цифрову платформу, де в режимі реального часу відображаються території, які є тимчасово окупованими, а також тими, що знаходяться в оточенні (блокуванні) та на яких ведуться активні бойові дії.

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