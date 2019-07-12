Як отримати ID-карту: способи отримання і підводні камені

Як отримати ID-карту - цим питанням дедалі частіше задаються українці. Потрібно знати, що вартість її оформлення нині становить 345 гривень. Чекати документ доведеться 20 днів, а ось за терміновість доведеться викласти 471 гривню, в результаті ви отримаєте ID-карту через 10 робочих днів.

Зазначимо, що черги в паспортних столах чималі, тобто попит великий. У сюжеті "Сніданок з 1+1" розповіли, що потрібно, щоб поміняти старий паперовий паспорт на новий пластик, і які з цим можуть бути труднощі.

Фото: ID-карта (УНІАН)

До речі, оформлення картки зараз послуга дуже популярна. Скористатися нею можна двома способами: перший - записатися в електронну чергу через сайт за 2 тижні, а другий - стати у неї в паспортному столі за 35 днів.

Є в ID-карти істотні недоліки. Перше - це те, що з нею потрібно все одно носити паперові документи. Наприклад, довідку про реєстрацію (прописку).

Чиновники запевняють, що незабаром цей момент буде усунутий і називають величезним плюсом "пластику" те, що його неможливо підробити.

"В Україні, як і в цілому світі цифрова система розвивається вже після того, як вводиться документ. Зараз в Україні, вже в багатьох установах, як приватних, так і державних органів є спеціальні рідери, які зчитують інформацію з ID-карти. Відповідно, носити довідку про реєстрацію місця проживання не потрібно", - розповіла заступник начальника управління комунікацій та електронних сервісів ДМС Інна Герасюк.

Відео: Сюжет про ID-карти (YouTube/ТСН)

Як раніше ми писали, з 1 липня в Україні зростуть тарифи на оформлення загранпаспортов та ID-карт. Вартість виготовлення закордонних паспортів та ID-карт із безконтактним носієм зросте на 30%.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що з 1 липня в Україні можуть піднятися пенсії до двох тисяч гривень у тих, хто має стаж не менше 30 і 35 років.