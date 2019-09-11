iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max: ціна і дата старту продажів в Україні

Фото: вартість iPhone 11 (cкрін трансляції YouTube)

Ціна на новий iPhone 11 стартує від 699$

Apple представила три нові моделі смартфонів 10 вересня 2019. Якою буде ціна iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max і коли почнуться продажі в Україні - докладно на РБК-Україна.

Вартість iPhone 11

На презентації Apple в Купертіно були озвучені офіційні ціни на новинки 2019 року. Їх діапазон буде змінюватися в залежності від об'єма флеш-пам'яті.

Найдоступнішою стане вартість iPhone 11 на 64 Гб, дорожчі моделі - iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max.

Ціна iPhone 11 (64/128/256 Гб) - 699/749/849 $

Ціна iPhone 11 Pro (64/256/512 Гб) - 999/1149/1349 $

Ціна iPhone 11 Pro Max (64/256/512 Гб) - 1099/1249/1449 $

Порівняно з флагманами Apple минулого року, ціна смартфонів 11 серії виявилася нижчою. Так, вартість базової комплектації iPhone Xr на момент презентації складала 749 доларів, iPhone Хs - 999 $, iPhone Хs Max - 1099 $.

Як і в минулому році, "бюджетний" iPhone 11 оснащений LCD-дисплеєм діагоналлю 6,1 дюймів. Відмінною особливістю моделі став блок основної камери з двох об'єктивів по 12 Мп.

iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max отримали блок з трьох камер по 12 Мп, який дозволяє створювати надширококутні знімки.

Все смартфони 11-й серії мають швидкодіючий процесор нового покоління А13, поліпшену функцію Face ID, високу автономність.

Фото: Ціни iPhone (скрін трансляції YouTube)

Дата початку продажів iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max в Україні та ціна

Передзамовлення на презентовані моделі iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max в світі буде відкрите в п'ятницю, 13 вересня. Продажі смартфонів почнуться вже 20 вересня.

Першими купити нові Phone 11 зможуть жителі США, країн західної Європи, Сінгапуру, Японії та інших держав "першої хвилі".

В Україні терміни початку продажів новинок Apple в минулі роки зсувалися орієнтовно на місяць від офіційної дати. Таким чином, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max українці зможуть придбати наприкінці жовтня 2019.

Ряд українських інтернет-магазинів вже відкрив попереднє замовлення на iPhone 11, проте ціна смартфонів буде вище їх вартості на американському ринку.

Раніше повідомлялося, що компанію Apple звинуватили в порушенні китайських законів.

Також стало відомо, що Apple працює над технологією подекранного сканера Touch ID, яка з'явиться в лінійці iPhone 2020 року.