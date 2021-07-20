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Українець на автовокзалі купив випічку з "сюрпризом": всередині кишіла хробаками (фото)

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Пирятин, Вівторок 20 липня 2021 21:43
Українець на автовокзалі купив випічку з "сюрпризом": всередині кишіла хробаками (фото) Колаж РБК-Україна: у Полтавській області чоловік купив випічку з хробаками
Автор: Тетяна Самарук

У місті Пирятин Полтавської області в кіоску біля автовокзалу чоловіку продали булочку з сосискою, у якій були черв'яки.несподіванки

Про це в Facebook написав потерпілий Олег Білоус.

Як розповів чоловік, він був проїздом у Пирятині та вирішив в одному із закладів біля автовокзалу купити булку з сосискою. Проте всередині він побачив багато хробаків.

Раніше ми повідомляли, що у магазині Херсона чоловік купив ковбасу, в якій виявив хробаків.

Також, у Дніпрі чоловік купив хліб з мочалкою всередині і опублікував фото "сюрпризу".

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