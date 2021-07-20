Українець на автовокзалі купив випічку з "сюрпризом": всередині кишіла хробаками (фото)
Колаж РБК-Україна: у Полтавській області чоловік купив випічку з хробаками
У місті Пирятин Полтавської області в кіоску біля автовокзалу чоловіку продали булочку з сосискою, у якій були черв'яки.несподіванки
Про це в Facebook написав потерпілий Олег Білоус.
Як розповів чоловік, він був проїздом у Пирятині та вирішив в одному із закладів біля автовокзалу купити булку з сосискою. Проте всередині він побачив багато хробаків.
Раніше ми повідомляли, що у магазині Херсона чоловік купив ковбасу, в якій виявив хробаків.
Також, у Дніпрі чоловік купив хліб з мочалкою всередині і опублікував фото "сюрпризу".