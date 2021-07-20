Українець на автовокзалі купив випічку з "сюрпризом": всередині кишіла хробаками (фото)

Як розповів чоловік, він був проїздом у Пирятині та вирішив в одному із закладів біля автовокзалу купити булку з сосискою. Проте всередині він побачив багато хробаків.

"Подивіться на фото - це не просто не свіжа, це ж скільки треба тримати сосиску на сонці, щоб там виросли такі черви?!", - обурюється чоловік.

Фото: у випічці знайшли хробаків (facebook.com/Oleh Bilous)

Окрім того, у Пирятинській міській раді повідомили, що заклад вже припинив свою діяльність.

Також зазначили, що Держпрожспоживслужба навідалась до закладу.

За словами начальника Пирятинського районного управління Держпроспоживслужби Юрія Шніта, була припинена діяльність магазину та вилучена продукція, як не придатна до реалізації.

"Держпродспоживслужба взяла на себе контроль заходів дезінсекції та податкова служба з’ясовує приналежність суб’єктів господарювання", - йдеться у повідомленні.

Також у 2017 році в мережі опублікували відео, як у кіосках з продуктами в Прятині на вітринах бігають миші.