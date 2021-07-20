Украинец на автовокзале купил выпечку с "сюрпризом": внутри кишела червями (фото)
Коллаж РБК-Украина: в Полтавской области мужчина купил выпечку с червями
В городе Пирятин Полтавской области в киоске возле автовокзала мужчине продали булочку с сосиской, в которой были черви.
Об этом в Facebook написал пострадавший Олег Белоус.
Как рассказал мужчина, он был проездом в Пирятине и решил в одном из заведений возле автовокзала купить булку с сосиской. Однако внутри он увидел много червей.
Ранее мы сообщали, что в магазине Херсона муж купил колбасу, в которой обнаружил червей.
Также, в Днепре мужчина купил хлеб с мочалкой внутри и опубликовал фото "сюрприза".