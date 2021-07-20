Украинец на автовокзале купил выпечку с "сюрпризом": внутри кишела червями (фото)

Как рассказал мужчина, он был проездом в Пирятине и решил в одном из заведений возле автовокзала купить булку с сосиской. Однако внутри он увидел много червей.

"Посмотрите на фото - это не просто не свежая, это же сколько надо держать сосиску на солнце, чтобы там выросли такие черви?!",- возмущается мужчина.

Фото: в выпечке нашли червей (facebook.com/Oleh Bilous)

Кроме того, в Пирятинском городском совете сообщили, что заведение уже прекратило свою деятельность.

Также отметили, что Госпрожпотребслужба наведалась в заведение.

По словам начальника Пирятинского районного управления Госпропотребслужбы Юрия Шнита, была прекращена деятельность магазина и изъята продукция, как не пригодная к реализации.

"Госпродпотребслужба взяла на себя контроль мер дезинсекции и налоговая служба выясняет принадлежность субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении.

Также в 2017 году в сети опубликовали видео, как в киосках с продуктами в Прятині на витринах бегают мыши.