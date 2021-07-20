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Украинец на автовокзале купил выпечку с "сюрпризом": внутри кишела червями (фото)

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Пирятин, Вторник 20 июля 2021 21:43
Украинец на автовокзале купил выпечку с "сюрпризом": внутри кишела червями (фото) Коллаж РБК-Украина: в Полтавской области мужчина купил выпечку с червями
Автор: Тетяна Самарук

В городе Пирятин Полтавской области в киоске возле автовокзала мужчине продали булочку с сосиской, в которой были черви.

Об этом в Facebook написал пострадавший Олег Белоус.

Как рассказал мужчина, он был проездом в Пирятине и решил в одном из заведений возле автовокзала купить булку с сосиской. Однако внутри он увидел много червей.

Ранее мы сообщали, что в магазине Херсона муж купил колбасу, в которой обнаружил червей.

Также, в Днепре мужчина купил хлеб с мочалкой внутри и опубликовал фото "сюрприза".

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