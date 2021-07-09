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У магазині Херсона чоловік купив ковбасу: всередині вона кишіла хробаками (відео)

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Херсон, П'ятниця 09 липня 2021 11:45
У магазині Херсона чоловік купив ковбасу: всередині вона кишіла хробаками (відео) У Херсоні продавалася ковбаса з живністю (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У продуктовому магазині Херсона чоловік вирішив купити варену ковбасу, але всередині його чекав неприємний сюрприз. У м'ясному виробі знаходилися черви.

Про цей інцидент на Facebook розповіла дружина чоловіка Анастасія Тищенко.

Жінка повідомила, що ковбасу чоловік купив у магазині "Везунчик". Вартість цього товару за кілограм становить 110 гривень. Її чоловік купив півкілограми, про що свідчить чек з магазину.

"Чоловік приїхав з ротації з АТО, вирішили поїхати на природу. І ось такий жах купили в магазині "Везунчик на 200 років". Ковбасою це не назвеш", - написала Анастасія.

У коментарі вона показала чек.

У магазині Херсона чоловік купив ковбасу: всередині вона кишіла хробаками (відео)

Чоловік приїхав з ротації з АТО, вирішили поїхати на природу. І ось такий жах купили в магазині Везунчик на 200 років. Ковбасою це не назвеш. Руслан Захаров Кирило Стремоусов Olexandr Tarasov Ахмед Хоттаб прошу допомогти вжити заходів щодо мережі Везунчик.

Posted by Анастасія Тищенко on Thursday, July 8, 2021

У коментарях користувачі написали, що це "жесть". А деякі не повірили людям і написали, що це неправда.

  • Жерсть.
  • Я зараз віддаю перевагу купувати щось з сирого і цілого шматка м'яса або риби. Вже майже рік помітив, що більшу частину продуктів з деяких торгових мереж летить у відро для сміття. Тепер ходжу тільки в деякі магазини перевірені.
  • Зайдіть в магазин, покладіть їх на полицю, а хорошу ковбасу заберіть і мовчки йдіть, це законний обмін товару.
  • А є люди, які ще вірять в якісну ковбасу?
  • Дивно, А навіщо ви взагалі розірвали ковбасу, як ніби знали, що там...

Як ми писали раніше, у Дніпрі чоловік купив хліб з мочалкою всередині і опублікував фото "сюрпризу".

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