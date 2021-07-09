У магазині Херсона чоловік купив ковбасу: всередині вона кишіла хробаками (відео)

У продуктовому магазині Херсона чоловік вирішив купити варену ковбасу, але всередині його чекав неприємний сюрприз. У м'ясному виробі знаходилися черви.

Про цей інцидент на Facebook розповіла дружина чоловіка Анастасія Тищенко.

Жінка повідомила, що ковбасу чоловік купив у магазині "Везунчик". Вартість цього товару за кілограм становить 110 гривень. Її чоловік купив півкілограми, про що свідчить чек з магазину.

"Чоловік приїхав з ротації з АТО, вирішили поїхати на природу. І ось такий жах купили в магазині "Везунчик на 200 років". Ковбасою це не назвеш", - написала Анастасія.

У коментарі вона показала чек.

Чоловік приїхав з ротації з АТО, вирішили поїхати на природу. І ось такий жах купили в магазині Везунчик на 200 років. Ковбасою це не назвеш. Руслан Захаров Кирило Стремоусов Olexandr Tarasov Ахмед Хоттаб прошу допомогти вжити заходів щодо мережі Везунчик. Posted by Анастасія Тищенко on Thursday, July 8, 2021

У коментарях користувачі написали, що це "жесть". А деякі не повірили людям і написали, що це неправда.