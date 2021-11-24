"Полтавський палій": як зараз живе один з наймемніших українських інтернет-героїв (фото)

Віталій Чепурко більш відомий як "Полтавський палій" влітку цього року вийшов з в'язниці, де відбував покарання за те, що підпалював вхідні двері людей і тікав.

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Чепурко назвали "Полтавським палієм" після того, як він у Полтаві підпалив не одні двері. Він розповідав, що йому подобалося спостерігати, як люди починали бігати в паніці і викликати пожежну службу.

За ніч він міг зробити кілька підпалів. При цьому двері він вибирав випадково. Спочатку він підпалював килимок, а потім притискав його до дверей, щоб вони загорілися.

Після він відразу ж вибирав на вулицю і чекав пожежників. Чепурко заявив, що він попередньо дзвонив в 101 і говорив, що підпалить двері.

"Полтавський палій" Віталій Чепурко (фото: instagram.com/polyi_vitala)

Чим займається тепер

44-річний чоловік каже, що не хоче більше опинитися у в'язниці, тому він став на шлях виправлення. З підпалами він зав'язав. У цьому йому також допомагають в центрі для адаптації бездомних і звільнених з місць позбавлення волі.

Крім того, "Полтавський палій" став блогером, він записує відео і викладає їх у соцмережах. Також веде Instagram.

"Полтавський палій" Віталій Чепурко (фото: instagram.com/polyi_vitala)

Дитинство

Чепурко народився в місті Геленджик, де прожив перші роки життя з матір'ю. У дитинстві любив збирати марки і мріяв оволодіти професією взуттєвика. Хотів купити мотоцикл, будинок і створити сім'ю.

Коли йому було близько 3 років у нього помер батько, після чого він з матір'ю переїхав до Полтави, де жили його бабуся і дідусь.

Будинок, в якому жив з мамою, бабусею і дідусем (скріншот з відео)

Зараз з матір'ю він не спілкується, але хотів би встановити з нею зв'язок.

Останній раз він бачив її в 2010 році. Цікаво, що дружина його брата сказала, що мама померла, але інші люди кажуть, що це не так, та й сам Віталій в це не вірить.

З 2001 року "Полтавський палій" більшість часу провів у в'язниці. Він неодноразово здійснював підпали дверей квартир, за що відбував покарання.

Віталій Чепурко розповідає про своє життя (відео: YouTube)