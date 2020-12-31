Під Полтавою шкільний автобус з дітьми потрапив у ДТП: водій знепритомнів за кермом (фото)

Під Полтавою шкільний автобус потрапив у ДТП, в результаті чого постраждала дитина і водій. Всього у транспорті перебувало дев'ять дітей і четверо дорослих.

Аварія сталася внаслідок того, що водій за кермом раптово втратив свідомість. Про це 31 грудня передали в прес-службі поліції Полтавської області.

Дорожній інцидент стався в селі Нехвороща Новосанжарського району вчора близько 8 годин.

За попередньою інформацією, водій шкільного автобуса "ПАЗ", 1963 року народження, під час руху втратив свідомість. Після цього некерований транспорт з пасажирами у салоні врізався у дерев'яну опору.

Після ДТП дівчинку 2005 року народження з травмами доставили до Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні, а травмованого водія - до Новосанжарської райлікарні.

Правоохоронці зазначили, що зараз вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.

Всі причини та обставини аварії встановлюються, слідство триває.

Також в поліції опублікували фото з місця ДТП.

Під Полтавою шкільний автобус потрапив у ДТП (фото: pl.npu.gov.ua)

Як повідомлялося, не так давно в центрі Києва на Майдані сталася смертельна ДТП з вини 66-річного чоловіка, який їхав на джипі з кардіологічного центру і йому раптом стало погано за кермом - водій втратив свідомість і на великій швидкості влетів у пішоходів.

Також ми писали про те, що в грудні у Києві таксист помер за кермом під час руху, і некероване авто вилетіло на тротуар.