Под Полтавой школьный автобус с детьми попал в ДТП: водитель потерял сознание за рулем (фото)

Под Полтавой школьный автобус попал в ДТП, в результате чего пострадал ребенок и водитель. Всего в транспорте находились девять детей и четверо взрослых.

Авария произошла по причине того, что водитель внезапно за рулем потерял сознание. Об этом 31 декабря передали в пресс-службе полиции Полтавской области.

Дорожный инцидент произошел в селе Нехвороща Новосанжарского района вчера около 8 часов.

По предварительной информации, водитель школьного автобуса "ПАЗ", 1963 года рождения, во время движения потерял сознание. После этого неуправляемый транспорт с пассажирами в салоне врезался в деревянную опору.

После ДТП девочку 2005 года рождения с травмами доставили в Полтавскую областную детскую клиническую больницу, а травмированного водителя - в Новосанжарскую райбольницу.

Правоохранители отметили, что сейчас решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.

Все причины и обстоятельства аварии устанавливаются, следствие продолжается.

Также в полиции опубликовали фото с места ДТП.

Под Полтавой школьный автобус попал в ДТП (фото: pl.npu.gov.ua)

Как сообщалось, не так давно в центре Киева на Майдане произошло смертельное ДТП по вине 66-летнего мужчины, который ехал в джипе с кардиологического центра и ему вдруг стало плохо за рулем - водитель потерял сознание и на большой скорости влетел в пешеходов.

Также мы писали о том, что в декабре в Киеве таксист умер за рулем во время движения, и неуправляемое авто вылетело на тротуар.