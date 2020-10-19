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Під Вінницею дівчинка несподівано померла в школі: різко заболіла голова

Вінниця, Понеділок 19 жовтня 2020 18:50
Під Вінницею дівчинка несподівано померла в школі: різко заболіла голова
Школа (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Лікарі не змогли відкачати школярку

У Вінницькій області в школі сталася трагедія. Другокласниця на перерві поскаржилася на біль у голові, а вже через кілька хвилин і зовсім втратила свідомість. Дитину спробувала врятувати медсестра і медики швидкої допомоги, але їхні старання виявилися марними, дівчинка померла.

Батько дівчинки розповів, що вона була абсолютно здоровою, і не скаржилася на самопочуття і головний біль. Він досі не може повірити в те, що сталося. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Коли дівчинці стало погано, то однокласники відразу ж покликали вчительку. Першу допомогу вже без свідомості учениці надавала шкільна медсестра. Потім рятувати дитину взяли лікарі швидкої допомоги. Але за півтори години реанімації серце так і не запустили.

У дівчинки не було ніякої реакції на реанімацію, дефібрилятор, адреналін, і непрямий масаж.

Під Вінницею школярка раптово померла в класі (відео: YouTube)

У місцевій амбулаторії кажуть, що дівчина була здорова й не стояла на обліку. Про це також розповіла сімейний лікар дитини. Вона щорічно проходила медогляди і була допущена до уроків фізкультури.

За словами департаменту охорони здоров'я, у дівчинки був вроджений порок судин, який не виявили лікарі. Саме він привів до тромбозу. Загострення могла викликати вірусна інфекція, стрес або фізичне навантаження.

Батькам радять дітям проводити щорічний медогляд не тільки для довідки в школу. При цьому не варто ігнорувати скарги дитини на самопочуття.

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