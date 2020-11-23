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Які хвороби найчастіше вбивають українців: коронавірус ні при чому

Понеділок 23 листопада 2020 07:58
Які хвороби найчастіше вбивають українців: коронавірус ні при чому
У Держстаті назвали причини смерті українців (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Українці помирають частіше від хвороб серця, ніж від коронавірусу

Від коронавірусу за перші дев'ять місяців 2020 року (січень - вересень) офіційно померло 4300 осіб, тоді як головними причинами смерті стали хвороби серця, інсульт і рак, що вбили більше 300 тисяч людей.

Так, у Державній службі статистики України надали перелік хвороб, які погубили 426 687 осіб за перші три квартали 2020 року.

Найчастіше українці вмирали від:

  • ішемічної хвороби серця - 199 095 осіб;
  • інсульту - 55 876 осіб;
  • злоякісних новоутворень - 57 983 людини;
  • хвороб органів травлення - 17 269 осіб;
  • грипу і пневмонії - 4820 осіб;
  • хвороб нервової системи - 3188 осіб;
  • ВІЛ - 2268 осіб;
  • туберкульозу - 2248 осіб;
  • хвороб сечостатевої системи - 1957 осіб;
  • цукрового діабету - 1505 осіб.

Зовнішні причини також часто ставали причинами смерті, причому самогубства траплялися набагато частіше, ніж смерть в ДТП:

  • самогубство - 4708 осіб;
  • ДТП - 2753 осіб;
  • випадкове утоплення - 1259 осіб;
  • випадкове отруєння токсичними речовинами - 1136 осіб;
  • напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження - 993 особи;
  • нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я - 757 осіб.

Раніше ми писали, що українцям дали точні рекомендації, як захистити себе від коронавірусу.

Також академік НАНУ розповів, що навіть жорсткий карантин не допоможе подолати коронавірус в Україні.

Крім того, інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла про головні ускладнення коронавірусу і назвала способи уникнути наслідків хвороби.

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