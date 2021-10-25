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Доктор Комаровський розповів, чи впливає COVID-вакцинація на вагітність

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Понеділок 25 жовтня 2021 19:45
Доктор Комаровський розповів, чи впливає COVID-вакцинація на вагітність Доктор Комаровський зробив заяву про вакцинацію і вагітність (колаж Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Після вакцинації неможливо завагітніти. Сьогодні про це говорять не лише антивакцинатори у мережі, а й навіть деякі лікарі. І це сильно засмучує жінок, які хочуть стати мамами.

Засмучує це також і кандидата медичних наук Євгена Комаровського. Він зізнається: дуже прикро, що такі чутки поширюють у тому числі люди, у яких є диплом лікаря.

Тому Комаровський в ефірі програми "Ранок з Україною" вкотре вирішив розвіяти один з популярних міфів про COVID-вакцини.

То впливає вакцинація на вагітність, чи ні?

Комаровський нагадав, що сучасна медична наука вже має досвід запровадження більш ніж чотирьох мільярдів доз вакцин від коронавірусу, і в жодному випадку не було негативних наслідків на репродуктивну функцію людини.

Доктор наголосив, що в основі категоричних висновків про вплив вакцини від COVID-19 на вагітність лежить абсолютний непрофесіоналізм деяких акушерів-гінекологів.

Тому що ці неправдиві вислови змушують жінок хвилюватися за своє майбутнє.

"Немає ніякої інформації, що вакцинація впливає на репродуктивну функцію або пошкоджує плід", - сказав Комаровський в ефірі каналу "Україна".

Якщо хтось розпускає чутки про вакцину, лікар-педіатр вищої категорії радить звернутися до іншого акушера-гінеколога, інакше про вагітність і пологи ви теж почуєте якісь недостовірні відомості.

"Сучасна медична наука вважає, що вакцинація від коронавірусу безпечна навіть у тому випадку, коли справа стосується вагітних жінок, які ще не знають про те, що вони при надії. Тому що медики використовують інактивовані вакцини. Їхній негативний вплив на плід не зафіксований", - додав педіатр.

Нагадаємо, що антивакси поширюють новий фейк про грудне молоко нещеплених.

Також нещодавно у МОЗ спростували топ-5 міфів про вакцинацію та пояснили, чому їм не можна вірити.

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Доктор Комаровский Вакцинація
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