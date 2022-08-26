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У Полтаві вчителька говорила дітям про "звірства Азова" і підтримувала "Л/ДНР": деталі скандалу

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Полтава, П'ятниця 26 серпня 2022 13:47
У Полтаві вчителька говорила дітям про "звірства Азова" і підтримувала "Л/ДНР": деталі скандалу Вчителька з Полтави виправдовувала Росію (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Полтаві вчителька біології та хімії на дистанційних уроках розповідала дітям "дикі речі". Вона стверджувала, щот "ЛНР" і "ДНР" потрібно визнати, а військових з Азова звинувачувала в "звірствах".

Про зрадницю повідомляється в реєстрі судових рішень.

Деталі скандалу

Відзначається, що вчителька в загальноосвітній школі I-III ступенів №4 Полтавської міської ради Полтавської області, під час проведення онлайн уроків для учнів середніх і старших класів, з 2021 р. по 2022 р. навчальний рік, через програму віддаленого конференц-зв'язку ZOOM, неодноразово поширювала матеріали, в яких виправдовувала збройну агресію РФ проти України, визнавало правомірним окупацію частини території України, та здійснювала глорифікацію представників збройних формувань Російської Федерації і окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України.

Ім'я викладача не вказується.

Також вчителька принципово вела заняття з дітьми російською мовою, що є порушенням закону.

Педагог обговорювала можливість розробки біологічної зброї на території України і засуджувала діяльність полку "Азов", бійці якого нібито катували полонених, "засовуючи полоненим голки під нігті".

Яке покарання отримала педагог

Після таких скандальних заяв викладача звільнили із закладу в липні, а також вона не могла виїжджати з міста без відома слідчого.

Але 22 серпня суддя Жовтневого райсуду Полтави Володимир Бугрій відпустив її під особисте зобов'язання.

Після завершення розслідування зрадниці України загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.

Як ми раніше писали, блогерка з Дніпра рахує українську мову причиною війни.

Також читайте, що "ватяну" вчительку в Житомирі чекає суд.

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