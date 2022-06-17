"Ватяну" вчительку в Житомирі чекає суд: переконувала колег, що Путін "рятує український народ"

У Житомирі судитимуть вчительку української мови, яка заперечувала збройну агресію Росії проти України і назвала звірства в Бучі постановкою.

"Прокурори Житомирської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно місцевої мешканки за фактом публічного заперечення збройної агресії проти України, встановлення та затвердження тимчасової окупації частини території України та публічних закликів до підтримки рішень і дій держави-агресора (ч.1 ст. 111-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, слідство встановило, що вчителька української мови однієї зі шкіл Житомира під час засідання об'єднання вчителів переконувала колег, що в Україні не війна, а "військова спецоперація" збройних сил РФ, які надають допомогу "братньому" українському народу.

"Обвинувачена стверджувала, що українські ЗМІ дезінформують населення про наслідки російської окупації в містах і селах, зокрема, називала розстріли мирних жителів Бучі постановочними сюжетами", - наголошується в повідомленні.

Жінка також заявила колегам, що президент Росії Володимир Путін хоче за допомогою "спеціальної військової операції" врятувати український народ від так званих "бандерівців" і нібито "допомогти" нашій країні в боротьбі з "нацистами", повідомив прес-центр СБУ в Житомирській області на своїй сторінці в Facebook.

Відтак, за її словами, опір окупантам безперспективний і безглуздий.

Досудове розслідування здійснювало районне управління поліції Головного управління Нацполіції в Житомирській області.