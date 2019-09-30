ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Розпач та лють: у Києві побили ще одного ветерана АТО після камінг-ауту

STYLERЖиття    30.09.2019 - 14:57
Розпач та лють: у Києві побили ще одного ветерана АТО після камінг-ауту
У Києві побили ветерана АТО з ЛГБТ-спільноти (Фото: колаж РБК-Україна)

На Василя Давиденка напали уп'ятьох біля будинку

У Києві побили ветерана АТО на Донбасі Василя Давиденка незабаром публічного камінг-ауту - днями 41-річний колишній військовий відкрито заявив про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Про інцидент повідомив 30 вересня у своєму Facebook екс-доброволець батальйону "Донбас" Віктор Пилипенко з позивним "Француз".

До речі, з ним самим місяць тому сталася схожа ситуація - чоловіка жорстоко побили в центрі столиці на Михайлівській площі. І ось зараз постраждав інший представник ЛГБТ-спільноти - Давиденко.

За словами Пилипенка, після відкритого визнання ветерана хтось відкрив його адресу проживання.

Розпач та лють: у Києві побили ще одного ветерана АТО після камінг-ауту

У Києві побили ветерана АТО Василя Давиденка після його камінг-ауту (Фото: facebook.com/viktor.pylypenko.96)

"Очевидно, хтось з місця роботи, де Василю влаштували тихий бойкот колеги після його камінг-ауту", - йдеться у публікації.

На Давиденка 27 вересня напали п'ятеро невідомих - вони чекали чоловіка біля його будинку.

"Василь розповідає, що все відбулося дуже швидко, сказали: "Думав, що ми не дізнаємося, де ти живеш, п**ар?" Ці щури били в пах (такого навіть гопота не робить), у голову, потім ногами. Уп'ятьох... Василь встиг згрупуватися, це його врятувало", - розповів Пилипенко.

У Києві побили ветерана АТО з ЛГБТ-спільноти: подробиці інциденту (фото)

Віктор Пилипенко (фото: facebook.com/viktor.pylypenko.96)

Зловмисники також били його по корпусу та порвали у Василя спеціальний пояс-корсет для хребта, покаліченого під час війни.

Потім нападники просто втекли.

Пилипенко закликав усіх небайдужих допомогти ветерану з пошуком нового зйомного житла, адже залишатися за старою адресою йому небезпечно. Крім того, Василь має намір змінити роботу.

Розпач та лють: у Києві побили ще одного ветерана АТО після камінг-ауту

Василь Давиденко (Фото з Facebook-іноземці ветерана)

Давиденко має юридичну освіту, зараз працює у сфері телекомунікацій і є B2B менеджером.

"Я у розпачі і розлючений у той же час, що знаходяться лайнюки, які по-шакалячи нападають на людей, які гідно пройшли війну, захищаючи їх же від агресора", - обурюється "Француз".

У мережі повідомляється, що так як зарплата у Василя невелика, він змушений був позичати на новий пояс для хребта.

"Якщо хтось хоче й може його підтримати фінансово - ось його номер картки: 4441 1144 4028 6589. Ціна питання - 700 гривень", - йдеться у публікації.

Користувачі мережі жваво відреагували на інцидент і бажають Василю якнайшвидшого одужання. Крім того, звучить багато обурення через подібну подію.

  • Неетично, але... я б у відповідь оприлюднив б (вже колишній) місце роботи. Навіть поіменно перерахувавши таких "колег".
  • Морок;
  • Боже, які сволоти. Самі напевно ховалися від призову, тому що все на що вони здатні, це налітати на людину кагалом. Василю, тримайтеся!
  • Середньовіччя...

Розпач та лють: у Києві побили ще одного ветерана АТО після камінг-ауту

Розпач та лють: у Києві побили ще одного ветерана АТО після камінг-ауту

Розпач та лють: у Києві побили ще одного ветерана АТО після камінг-аутуРозпач та лють: у Києві побили ще одного ветерана АТО після камінг-ауту

Скрін коментарів

Нагадаємо, що Пилипенко, який відправився на фронт на Донбасі в 2014 році і служив до 2016 року в лавах добровольчого батальйону, зробив камінг-аут ще в 2018 році, а в 2019-му відкрито закликав інших військових нетрадиційної сексуальної орієнтації долучитися до ЛГБТ-маршу у Києві.

Як повідомлялося, раніше в мережі розповіли незвичайну історію про те, як жінка-трансгендер знялася з обліку у військкоматі у зв'язку із зміною статі.

У Польщі жорстоко побили 19-річного українця: нові подробиці У Києві розшукують неадекватів, які побили хлопця до коми: фото і прикмети
Новини України побиттяЛГБТинцидентветеран АТО
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся