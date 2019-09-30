Розпач та лють: у Києві побили ще одного ветерана АТО після камінг-ауту

У Києві побили ветерана АТО з ЛГБТ-спільноти (Фото: колаж РБК-Україна)

На Василя Давиденка напали уп'ятьох біля будинку

У Києві побили ветерана АТО на Донбасі Василя Давиденка незабаром публічного камінг-ауту - днями 41-річний колишній військовий відкрито заявив про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Про інцидент повідомив 30 вересня у своєму Facebook екс-доброволець батальйону "Донбас" Віктор Пилипенко з позивним "Француз".

До речі, з ним самим місяць тому сталася схожа ситуація - чоловіка жорстоко побили в центрі столиці на Михайлівській площі. І ось зараз постраждав інший представник ЛГБТ-спільноти - Давиденко.

За словами Пилипенка, після відкритого визнання ветерана хтось відкрив його адресу проживання.

У Києві побили ветерана АТО Василя Давиденка після його камінг-ауту (Фото: facebook.com/viktor.pylypenko.96)

"Очевидно, хтось з місця роботи, де Василю влаштували тихий бойкот колеги після його камінг-ауту", - йдеться у публікації.

На Давиденка 27 вересня напали п'ятеро невідомих - вони чекали чоловіка біля його будинку.

"Василь розповідає, що все відбулося дуже швидко, сказали: "Думав, що ми не дізнаємося, де ти живеш, п**ар?" Ці щури били в пах (такого навіть гопота не робить), у голову, потім ногами. Уп'ятьох... Василь встиг згрупуватися, це його врятувало", - розповів Пилипенко.

Віктор Пилипенко (фото: facebook.com/viktor.pylypenko.96)

Зловмисники також били його по корпусу та порвали у Василя спеціальний пояс-корсет для хребта, покаліченого під час війни.

Потім нападники просто втекли.

Пилипенко закликав усіх небайдужих допомогти ветерану з пошуком нового зйомного житла, адже залишатися за старою адресою йому небезпечно. Крім того, Василь має намір змінити роботу.

Василь Давиденко (Фото з Facebook-іноземці ветерана)

Давиденко має юридичну освіту, зараз працює у сфері телекомунікацій і є B2B менеджером.

"Я у розпачі і розлючений у той же час, що знаходяться лайнюки, які по-шакалячи нападають на людей, які гідно пройшли війну, захищаючи їх же від агресора", - обурюється "Француз".

У мережі повідомляється, що так як зарплата у Василя невелика, він змушений був позичати на новий пояс для хребта.

"Якщо хтось хоче й може його підтримати фінансово - ось його номер картки: 4441 1144 4028 6589. Ціна питання - 700 гривень", - йдеться у публікації.

Користувачі мережі жваво відреагували на інцидент і бажають Василю якнайшвидшого одужання. Крім того, звучить багато обурення через подібну подію.

Неетично, але... я б у відповідь оприлюднив б (вже колишній) місце роботи. Навіть поіменно перерахувавши таких "колег".

Морок;

Боже, які сволоти. Самі напевно ховалися від призову, тому що все на що вони здатні, це налітати на людину кагалом. Василю, тримайтеся!

Середньовіччя...

Скрін коментарів

Нагадаємо, що Пилипенко, який відправився на фронт на Донбасі в 2014 році і служив до 2016 року в лавах добровольчого батальйону, зробив камінг-аут ще в 2018 році, а в 2019-му відкрито закликав інших військових нетрадиційної сексуальної орієнтації долучитися до ЛГБТ-маршу у Києві.

Як повідомлялося, раніше в мережі розповіли незвичайну історію про те, як жінка-трансгендер знялася з обліку у військкоматі у зв'язку із зміною статі.