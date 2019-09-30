Розпач та лють: у Києві побили ще одного ветерана АТО після камінг-ауту

На Василя Давиденка напали уп'ятьох біля будинку
У Києві побили ветерана АТО на Донбасі Василя Давиденка незабаром публічного камінг-ауту - днями 41-річний колишній військовий відкрито заявив про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Про інцидент повідомив 30 вересня у своєму Facebook екс-доброволець батальйону "Донбас" Віктор Пилипенко з позивним "Француз".
До речі, з ним самим місяць тому сталася схожа ситуація - чоловіка жорстоко побили в центрі столиці на Михайлівській площі. І ось зараз постраждав інший представник ЛГБТ-спільноти - Давиденко.
За словами Пилипенка, після відкритого визнання ветерана хтось відкрив його адресу проживання.
У Києві побили ветерана АТО Василя Давиденка після його камінг-ауту (Фото: facebook.com/viktor.pylypenko.96)
"Очевидно, хтось з місця роботи, де Василю влаштували тихий бойкот колеги після його камінг-ауту", - йдеться у публікації.
На Давиденка 27 вересня напали п'ятеро невідомих - вони чекали чоловіка біля його будинку.
"Василь розповідає, що все відбулося дуже швидко, сказали: "Думав, що ми не дізнаємося, де ти живеш, п**ар?" Ці щури били в пах (такого навіть гопота не робить), у голову, потім ногами. Уп'ятьох... Василь встиг згрупуватися, це його врятувало", - розповів Пилипенко.
Віктор Пилипенко (фото: facebook.com/viktor.pylypenko.96)
Зловмисники також били його по корпусу та порвали у Василя спеціальний пояс-корсет для хребта, покаліченого під час війни.
Потім нападники просто втекли.
Пилипенко закликав усіх небайдужих допомогти ветерану з пошуком нового зйомного житла, адже залишатися за старою адресою йому небезпечно. Крім того, Василь має намір змінити роботу.
Василь Давиденко (Фото з Facebook-іноземці ветерана)
Давиденко має юридичну освіту, зараз працює у сфері телекомунікацій і є B2B менеджером.
"Я у розпачі і розлючений у той же час, що знаходяться лайнюки, які по-шакалячи нападають на людей, які гідно пройшли війну, захищаючи їх же від агресора", - обурюється "Француз".
У мережі повідомляється, що так як зарплата у Василя невелика, він змушений був позичати на новий пояс для хребта.
"Якщо хтось хоче й може його підтримати фінансово - ось його номер картки: 4441 1144 4028 6589. Ціна питання - 700 гривень", - йдеться у публікації.
Користувачі мережі жваво відреагували на інцидент і бажають Василю якнайшвидшого одужання. Крім того, звучить багато обурення через подібну подію.
Скрін коментарів
Нагадаємо, що Пилипенко, який відправився на фронт на Донбасі в 2014 році і служив до 2016 року в лавах добровольчого батальйону, зробив камінг-аут ще в 2018 році, а в 2019-му відкрито закликав інших військових нетрадиційної сексуальної орієнтації долучитися до ЛГБТ-маршу у Києві.
Як повідомлялося, раніше в мережі розповіли незвичайну історію про те, як жінка-трансгендер знялася з обліку у військкоматі у зв'язку із зміною статі.