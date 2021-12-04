У Польщі помер 38-річний українець відразу після затримання: що кажуть у поліції

У Польщі з невідомих причин помер 38-річний громадянин України зразу після затримання поліцейськими. Правоохоронці наділи на нього наручники, щоб доставити до відділку, але раптово чоловікові стало погано, він втратив свідомість і помер, розповіли в поліції Лодзинського воєводства.
Про це передає Wirtualna Polska.
Трагічний інцидент стався в п'ятницю ввечері в місті Скерневіце.
За даними поліції, українець, озброєний палицею, буянив біля магазину Castorama DIY, вдарив одну з жінок на автобусній зупинці, і погрожував іншим людям.
Перехожі тоді викликали поліцію, а самого агресивного чоловіка змогли самі затримати та скрутити, щоб потім передати "копам".
Як розповіла прес-секретар управління поліції Лодзинського воєводства Іванна Коцка, після прибуття на місце правоохоронці забрали затриманого жителями чоловіка, і наділи на нього наручники.
"Затриманим виявився 38-річний українець... Ніякої фізичної сили не застосовувалося", - наголосили в поліції.
Також повідомляється, що буквально через десять секунд після арешту чоловікові стало важко дихати, офіцери розгорнули його, і за мить українець втратив свідомість.
Парамедики проводили реанімаційні заходи, але вони, на жаль, не допомогли - приблизно через годину бригада "швидкої допомоги" констатувала смерть чоловіка.
"Буде проведений розтин, який покаже, чи перебував чоловік під впливом будь-яких заборонених речовин", - повідомили в управлінні поліції в Лодзі.
Правоохоронці допитали свідків події та взяли матеріали з камер спостереження для вивчення.
Як уточнює видання in Poland з посиланням на прокуратуру, чоловік був озброєний телескопічним кийком, яким і завдав удару жінці на зупинці. Для затримання українця знадобилася допомога трьох перехожих, так що поліції залишалося тільки одягнути на нього наручники.
Коли чоловік став задихатися і втратив свідомість, один зі свідків, який виявився фельдшером, почав надавати допомогу, і викликали медиків. Але врятувати його не вдалося.
Раніше повідомлялося, що влітку в польському місті Вроцлав за дивних обставин помер 23-річний українець Дмитро Никифоренко, якого забрали у витверезник і сильно побили. У Польщі у справі про вбивство хлопця звинувачення висунули 9 особам, яким загрожує до 10 років в'язниці.