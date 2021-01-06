У Польщі українців звинувачують у зґвалтуванні дівчини на новорічній вечірці

У Польщі двох українців звинуватили у зґвалтуванні (колаж РБК-Україна)

У Польщі заарештували 26-річного українця за звинуваченням у зґвалтуванні 18-річної дівчини в новорічну ніч в місті Глівіце. Крім того, другий підозрюваний у цій справі, також громадянин України, потрапив під нагляд поліції.

За словами прес-секретаря місцевої поліції Марека Сломського, злочин стався під час новорічної вечірки в одній з квартир. Про це передає onet.pl.

У заході брали участь троє хороших знайомих - дівчина-полька і двоє українців.

"За запитом поліції та прокуратури суд заарештував 26-річного громадянина України, який у квартирі шляхом хитрощів зґвалтував 18-річну місцеву жительку. Другого зі злочинців, також українця, у віці 27 років, було взято під нагляд поліції", - заявив Сломський.

Поліція не розкриває жодних додаткових подробиць у цій справі.

За неофіційною інформацією, постраждала розповіла, що чоловіки підлили їй алкоголю, після чого скористалися її станом.

В цей час ведеться слідство, яке і має з'ясувати всі обставини події.

Зазначається, що згідно з Кримінальним кодексом Польщі, будь-яка особа, яка спричинила статевий акт насильством, незаконною погрозою чи обманом, підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 12 років.

Раніше повідомлялося, що днями у Польщі українець напав на поліцейських - п'яний чоловік поранив ножем іншого громадянина України та накинувся на правоохоронців, які приїхали на виклик.

Також ми писали про те, що нещодавно в Туреччині біля Бодруму виявили тіло 25-річної українки - дівчина була знайдена у власному будинку, вона сама була прикута наручниками до стільця та з поліетиленовим пакетом на голові. Поліція вважає, що Христина Новицька могла вчинити самогубство.