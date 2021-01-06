В Польше украинцев обвиняют в изнасиловании девушки на новогодней вечеринке

В Польше двух украинцев обвинили в изнасиловании (коллаж РБК-Украина)

В Польше арестовали 26-летнего украинца по обвинению в изнасиловании 18-летней девушки в новогоднюю ночь в городе Гливице. Кроме того, второй подозреваемый по этому делу, также гражданин Украины, попал под наблюдение полиции.

По словам пресс-секретаря местной полиции Марека Сломского, преступление произошло во время новогодней вечеринки в одной из квартир. Об этом передает onet.pl.

В мероприятии участвовали трое хороших знакомых - девушка-полька и двое украинцев.

"По запросу полиции и прокуратуры суд арестовал 26-летнего гражданина Украины, который в квартире путем ухищрений изнасиловал 18-летнюю местную жительницу. Второй из преступников, также украинец, в возрасте 27 лет, был помещен под надзор полиции", - заявил Сломский.

Полиция не раскрывает никаких дополнительных подробностей по этому делу.

По неофициальной информации, пострадавшая рассказала, что мужчины подлили ей алкоголя, после чего воспользовались ее состоянием.

В настоящее время ведется следствие, которое и должно выяснить все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что в соответствии с Уголовным кодексом Польши, любое лицо, совершающее половое сношение путем насилия, незаконных угроз или обмана, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от 2 до 12 лет.

Ранее сообщалось, что на днях в Польше украинец напал на полицейских - пьяный мужчина ранил ножом другого гражданина Украины и набросился на правоохранителей, которые прибыли на вызов.

Также мы писали о том, что недавно в Турции около Бодрума обнаружили тело 25-летней украинки - девушка была найдена в собственном доме, она сама была прикована наручниками к стулу и с полиэтиленовым пакетом на голове. Полиция считает, что Кристина Новицкая могла совершить самоубийство.