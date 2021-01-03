У Польщі українець напав на поліцейських

Фото: польська поліція (flickr)

Українець у Польщі поранив ножем іншого громадянина України та спробував напасти на поліцейських, які прибули на виклик. Нападник був напідпитку

Про це повідомляє Wirtualna Polska.

Поліцейські приїхали на виклик, щоб затримати 28-річного українця, який поранив ножем іншого громадянина України. Після чого зловмисник кинувся на правоохоронців з ножем, але його вдалось затримати.

За інформацією поліції, пораненого українця відвезли в лікарню, загрози його життю немає.

Нападника заарештували, справу передали до прокуратури.

Днями польські прикордонники заявили про виявлення українського дельтаплану з контрабандою, який розбився на кордоні. Як розповіли прикордонники, у коробках, які перевозив дельтаплан, було 8000 пачок контрабандних цигарок.

Нагадаємо, з 28 грудня у Польщі набули чинності нові карантинні обмеження, в тому числі щодо в'їзду в країну для українців. Нові обмеження будуть діяти до 17 січня.