ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Польщі українець напав на поліцейських

Польща, Неділя 03 січня 2021 23:36
У Польщі українець напав на поліцейських
Фото: польська поліція (flickr)
Автор: Даша Харченко

Українець у Польщі поранив ножем іншого громадянина України та спробував напасти на поліцейських, які прибули на виклик. Нападник був напідпитку

Про це повідомляє Wirtualna Polska.

Поліцейські приїхали на виклик, щоб затримати 28-річного українця, який поранив ножем іншого громадянина України. Після чого зловмисник кинувся на правоохоронців з ножем, але його вдалось затримати.

За інформацією поліції, пораненого українця відвезли в лікарню, загрози його життю немає.

Нападника заарештували, справу передали до прокуратури.

Днями польські прикордонники заявили про виявлення українського дельтаплану з контрабандою, який розбився на кордоні. Як розповіли прикордонники, у коробках, які перевозив дельтаплан, було 8000 пачок контрабандних цигарок.

Нагадаємо, з 28 грудня у Польщі набули чинності нові карантинні обмеження, в тому числі щодо в'їзду в країну для українців. Нові обмеження будуть діяти до 17 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Польша

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся