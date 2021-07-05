На Донбасі серед білого дня бойовики вбили медика з позивним "Феофан": у мережі хвиля скорботи

На Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону 93-ї ОМБр Юрій Письменний з позивним "Феофан".

Про це повідомляється на сторінці 93-ої бригади в Facebook.

"Це сталося серед білого дня. Окупанти відкрили вогонь, і уламки від ворожого снаряда поранили медика. Травми виявилися несумісні з життям. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям, колегам і побратимам і поділяємо з ними біль від втрати Юрія", - написали побратими.

Історія військового медика

Він народився 4 березня 1962 року. Жив у Дніпрі, здобув вищу медичну освіту, а в 1987 році закінчив Дніпропетровський медичний інститут.

У 2016 році пішов на війну медиком-волонтером і служив у першому добровольчому мобільному госпіталі ім. Пирогова. Наприкінці 2018 року призвався до лав Збройних Сил України. Очолив медичний пункт батальйону. Буквально тиждень тому отримав чергове військове звання "капітан".

"Він запам'ятався професіоналізмом, добродушністю, готовністю завжди йти вперед, ніколи не відступати. Він врятував життя десяткам бійців. Всі з 18 - го року був поранений в батальйоні, проходили через його руки", - поділився спогадами начальник медичної служби бригади Анатолій Чуйкін.

"Феофан" завжди сам виїжджав до поранених. Він турбувався за них і тоді, коли поранені потрапляли в госпіталь: дзвонив їм, намагався розв'язувати проблемні питання. Його всі називали батьком і йому можна було зателефонувати в будь-який час з будь-якого питання.

"До нього будь-який солдат міг підійти, він всім допомагав. Батальйон осиротів. Ми всі шоковані", - сказано в повідомленні.

У Юрія залишилася дружина Тетяна, а також дорослий син Георгій і дочка Євгенія.

На Донбасі вбили військового медика (фото: facebook.com/93OMBr)

У мережі українці сумують про велику втрату.