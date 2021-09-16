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У Польщі пожежник побив двох дітей з України: одному з них зламав ніс

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Польща, Четвер 16 вересня 2021 15:19
У Польщі пожежник побив двох дітей з України: одному з них зламав ніс Фото: у Польщі пожежник побив двох дітей з України (facebook.com/panstwowastraz pozarna1)
Автор: Анна Шиканова

У місті Бидгощ у Польщі пожежник напав на двох хлопчиків з України. Він закрив їх у своїй машині та побив, в одного з дітей зламаний ніс. Причиною нападу став дитячий самокат.

Деталі скандального інциденту розповіли в польському виданні Onet.

Повідомляється, що польський пожежник напав на двох дітей, 8 і 10 років за те, що вони позичили у його сина самокат і вчасно його не повернули.

Він підкараулив кривдників свого сина і напав на них, коли вони їхали на самокаті по вулиці. Чоловік схопив дітей та затягнув їх в машину, відвіз на іншу вулицю і наніс їм тілесні ушкодження. Старшому, 10-річному хлопчикові, чоловік зламав ніс.

"Їх обох затягли в машину. Причиною події стало те, що хлопчики з України позичили самокат у сина підозрюваного. Діти, ймовірно, не захотіли повернути самокат вчасно. Мама одного з дітей повідомила про подію в поліцію наступного дня. Підозрюваний зараз перебуває під наглядом", - розповіла представник поліції в Бидгощі.

Пожежного негайно відсторонили від займаної посади на три місяці. Доля його подальшої кар'єри залежатиме від результатів розслідування.

У поліції зазначили, що злочин пожежного не пов'язаний з національністю дітей. На чоловіка заведено кримінальну справу і за фактом скоєного злочину йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві таксист влаштував ДТП і звалив провину на пасажирку.

А також розповідали про те, що у Миколаєві пасажири маршрутки побили далекобійника.

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