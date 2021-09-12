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У Миколаєві пасажири маршрутки побили далекобійника (відео)

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Миколаїв, Неділя 12 вересня 2021 19:13
У Миколаєві пасажири маршрутки побили далекобійника (відео) Колаж РБК-Україна: у Миколаєві пасажири маршрутки побили далекобійника
Автор: Роман Мирончук

У Миколаєві на дорозі стався конфлікт між водієм маршрутки, який віз пасажирів, і далекобійником. Спочатку сталася словесна перепалка, після якої водій вантажівки забризкав опонента балончиком.

Про це повідомляє Telegram-канал "Вартові Еспресо".

Пасажири не стали стояти осторонь і після цього вийшли з маршрутки і вирушили до водія вантажівки. Вони влаштували самосуд. Хтось заліз у кабіну і почав бити водія. Інші ж били ногами його вантажівку.

"Розправу зміг зупинити тільки наряд поліції", - йдеться в повідомленні.

Водія фури з численними травмами відвезла карета швидкої допомоги. Є підозра, що у нього струс мозку.

Цікаво, але водієві маршрутки також знадобилася допомога лікарів. Він відправився в лікарню з сильними опіки очей і слизових оболонок рота і носа.

Нагадаємо, у Києві водій ледь не збив у дворі людей, після чого накинувся на них з ножем. Інцидент стався ввечері 10 вересня на вулиці Івана Франка.

Ми також писали про те, що в Мелітополі Запорізької області батько п'ятирічного хлопчика накинувся з кулаками на лікаря-хірурга у консультативно-діагностичному центрі. Бійка сталася на очах у дитини та інших пацієнтів.

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