В Польше пожарный избил двух детей из Украины: одному из них сломал нос

В городе Бидгощ в Польше пожарный напал на двух мальчиков из Украины. Он закрыл их в своей машине и избил, у одного из детей сломан нос. Причиной нападения стал детский самокат.

Сообщается, что польский пожарный напал на двух детей, 8 и 10 лет за то, что они одолжили у его сына самокат и вовремя его не вернули.

Он подкараулил обидчиков своего сына и напал на них, когда они ехали на самокате по улице. Мужчина схватил детей и затащил их в машину, отвез на другую улицу и нанес им телесные повреждения. Старшему, 10-летнему мальчику, мужчина сломал нос.

"Их обоих затащили в машину. Причиной происшествия стало то, что мальчики из Украины одолжили самокат у сына подозреваемого. Дети, вероятно, не захотели вернуть самокат вовремя. Мама одного из детей сообщила о происшествии в полицию на следующий день. Подозреваемый сейчас находится под наблюдением", - рассказала представитель полиции в Быдгоще.

Пожарного немедленно отстранили от занимаемой должности на три месяца. Судьба его дальнейшей карьеры будет зависеть от результатов расследования.

В полиции отметили, что преступление пожарного не связано с национальностью детей. На мужчину заведено уголовное дело и по факту совершенного преступления ему грозит до 5 лет лишения свободы.