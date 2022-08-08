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У Польщі з гуртожитків виселяють 150 українських переселенців з дітьми. Їм нема куди йти

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Краків, Понеділок 08 серпня 2022 18:22
У Польщі з гуртожитків виселяють 150 українських переселенців з дітьми. Їм нема куди йти У Польщі з гуртожитків виселяють українців (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Працівники Ягеллонського університету у Кракові зобов'язали понад 150 переселенців з України виїхати з гуртожитків до кінця серпня.

Про це повідомляє Gazeta Krakowska.

Зокрема, українцям у березні дозволили жити в гуртожитках до 18 місяців. Однак наприкінці серпня фінансування від Воєводського управління вже закінчиться, тож переселенців попросили виїхати.

"Щоб уникнути несподіваних дій, було прийнято рішення зустрітися з мешканцями, щоб попередити їх про цей факт", - прокоментував працівник прес-служби університету Адам Копровський.

До того ж, університет стверджує, що заява про 18-місячне перебування стосувався періоду, протягом якого біженці можуть легально мешкати в Польщі (без необхідності подавати, наприклад, заяву на дозвіл тимчасового проживання).

У Польщі з гуртожитків виселяють 150 українських переселенців з дітьми. Їм нема куди йтиУ Польщі з гуртожитків виселяють 150 українських переселенців (gazetakrakowska.pl)

Українці, які живуть у кімнатах гуртожитку кажуть, що зможуть платити за своє перебування там, однак приватні помешкання у Кракові для них коштують надто дорого. Також декому просто немає куди повертатися в Україну, адже у багатьох знищені будинки.

Додамо, що біля будівель біженці облаштували городи, на яких висадили соняшники.

"Я не хочу залишати будівлю Ягеллонського університету. Це наш новий світ, у якому ми почуваємось у безпеці. Діти знайшли друзів. Ми хочемо тут залишитися", - розповів українець.

У Польщі з гуртожитків виселяють 150 українських переселенців з дітьми. Їм нема куди йтиУ Польщі з гуртожитків виселяють 150 українських переселенців (gazetakrakowska.pl)

Волонтерка центру Магдалена Гурна додала, що в гуртожитку перебувають переважно матері з дітьми, інваліди та одна онкохвора жінка.

Відсьогодні розпочалися індивідуальні консультації переселенців із представниками університету.

"На цих зустрічах університет хоче дізнатися у кожної родини та мешканця, якої конкретно допомоги та підтримки вони потребують, аби знайти нове місце проживання та джерело доходу",- йдеться в офіційному листі від Ягеллонського університету.

У Польщі з гуртожитків виселяють 150 українських переселенців з дітьми. Їм нема куди йтиУ Польщі з гуртожитків виселяють 150 українських переселенців з дітьми. Їм нема куди йти

У Польщі з гуртожитків виселяють 150 українських переселенців (gazetakrakowska.pl)

Раніше ми повідомляли, де українським біженцям скасовують безплатне житло і медицину.

Також ми писали, що українських біженців виселяють з житла у Бельгії.

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