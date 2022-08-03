Де в Польщі найбільше працевлаштованих біженців з України

Найбільше громадян України зайнято в Мазовецькому воєводстві, що розташоване на сході Польщі - 79 тисяч людей. У цій адміністративно-територіальній одиниці розташовані такі великі міста, як Радом, Плоцьк, Седльці, а також столиця країни - Варшава.

До лідерів із працевлаштування біженців з України входять також Нижньошльонське (близько 38 тисяч) і Лодзьке (понад 35 тисяч) воєводства.

Такий аналіз був проведений доктором Сабіною Кубіцель-Лодзинською з факультету економіки та менеджменту Опольського технологічного університету.

З'ясувалося, що в Опольському воєводстві працює близько 17,6 тисячі українців, розповіла вона.

"Якщо дивитися в абсолютних цифрах, то Опольський регіон із працевлаштування біженців знаходиться десь посередині показника. Але ми провінція з населенням менше ніж мільйон. Тому я вирішила пов'язати ці дані з ситуацією на місцевому ринку праці, а точніше з кількістю працівників в окремих воєводствах", - зазначає Кубіцель-Лодзинська.

І виявилося, що в Опольському воєводстві на 1000 людей, які працюють на підприємствах, припадає 148 працівників - біженців з України, що є найбільшою кількістю в країні за пропорційним співвідношенням.

Доктор Сабіна також звертає увагу, що 17,6 тисячі - це кількість робочих місць, тобто укладених договорів, тому деякі враховуються кілька разів, наприклад, якщо вони підписали другий або третій трудовий договір.

"З іншого боку, кількість конкретних людей, які знайшли роботу в нашому воєводстві - 13 640 (дані на кінець липня). Я вважаю, що понад 25 тисяч біженців, які перебувають в Опольському регіоні, це дуже хороший результат, тому що немає кращої інтеграції, ніж інтеграція через роботу", - розповів воєвода Славомир Клосовський.

Також зазначається, що поки немає зведених даних, які дозволяли б визначити, які міста і повіти, а також компанії є в цьому плані першими.