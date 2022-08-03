Де в Польщі найбільше працевлаштованих біженців з України

У Польщі понад 358 тисяч українців знайшли роботу за спрощеними правилами, що дозволяють їх працевлаштування. Такі дані наводить міністерство сім'ї, праці та соціальної політики на кінець липня.
Про це передає польське видання nto.pl.
Найбільше громадян України зайнято в Мазовецькому воєводстві, що розташоване на сході Польщі - 79 тисяч людей. У цій адміністративно-територіальній одиниці розташовані такі великі міста, як Радом, Плоцьк, Седльці, а також столиця країни - Варшава.
До лідерів із працевлаштування біженців з України входять також Нижньошльонське (близько 38 тисяч) і Лодзьке (понад 35 тисяч) воєводства.
Такий аналіз був проведений доктором Сабіною Кубіцель-Лодзинською з факультету економіки та менеджменту Опольського технологічного університету.
З'ясувалося, що в Опольському воєводстві працює близько 17,6 тисячі українців, розповіла вона.
"Якщо дивитися в абсолютних цифрах, то Опольський регіон із працевлаштування біженців знаходиться десь посередині показника. Але ми провінція з населенням менше ніж мільйон. Тому я вирішила пов'язати ці дані з ситуацією на місцевому ринку праці, а точніше з кількістю працівників в окремих воєводствах", - зазначає Кубіцель-Лодзинська.
І виявилося, що в Опольському воєводстві на 1000 людей, які працюють на підприємствах, припадає 148 працівників - біженців з України, що є найбільшою кількістю в країні за пропорційним співвідношенням.
Доктор Сабіна також звертає увагу, що 17,6 тисячі - це кількість робочих місць, тобто укладених договорів, тому деякі враховуються кілька разів, наприклад, якщо вони підписали другий або третій трудовий договір.
"З іншого боку, кількість конкретних людей, які знайшли роботу в нашому воєводстві - 13 640 (дані на кінець липня). Я вважаю, що понад 25 тисяч біженців, які перебувають в Опольському регіоні, це дуже хороший результат, тому що немає кращої інтеграції, ніж інтеграція через роботу", - розповів воєвода Славомир Клосовський.
Також зазначається, що поки немає зведених даних, які дозволяли б визначити, які міста і повіти, а також компанії є в цьому плані першими.
Нагадаємо, що нещодавно у Польщі запустили ще одну виплату для українців.
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