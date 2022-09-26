В Польше от украинки скрыли тяжелые патологии плода и запретили делать аборт: детали скандала
В Польше гражданка Украины родила мертвого ребенка с тяжелой патологией. Все потому, что врачи скрыли патологию у ребенка и не дали женщине сделать аборт.
Историю украинки Марии Яворской рассказал Фонд помощи женщинам и планирование семьи "ФЕДЕРА".
В частности, женщина переехала в Польшу два года назад. Украинка находилась на 17-й неделе беременности, когда проходила УЗИ у известного варшавского гинеколога. Он сделал обследование и сказал, что у нее, скорее всего, родится девочка.
Выяснилось, что у плода отсутствует череп и врач об этом умолчал. Порок диагностировал другой гинеколог, но произошло это уже на 30-й неделе беременности.
Тогда женщина решила не рожать ребенка, ведь дети с акранией не живут, а каждый день беременности укреплял ее связь с ребенком, который все равно должен был умереть.
Отмечается, что дефект невозможно вылечить, ведь ребенок без черепа не видит и не слышит, с ним невозможно установить контакт. Голова заканчивается на уровне глаз, а на месте черепа остается огромная кровавая рана.
Впрочем, аборт сделать женщине в Польше не разрешили. После этого украинка долгое время находилась в депрессии и имела суицидальные мысли. Также она получила справку от психиатра, в которой говорилось, что продолжение беременности может угрожать ее здоровью и жизни.
"На 31 неделе беременности она обратилась в специализированную больницу "Инфлянка" в Варшаве, но врачи отказались прерывать беременность. Ситуация изменилась, когда из отпуска вернулся директор больницы. Врачи вызвали роды на 33-й неделе беременности, ребенок родился мертвым. Марина не хотела на ее смотреть, потому что, по ее словам, "не пережила бы этого", - рассказывают в Фонде.
Кроме того, делом Марины занималась юрист фонда Камила Ференц, а историю украинки показали даже в документальном фильме под названием "Ее должны были назвать…" .
Добавим, что аборты в Польше разрешаются только в двух случаях: если женщина забеременела в результате изнасилования, или если плод несет угрозу ее жизни.
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