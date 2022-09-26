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У Польщі від українки приховали важкі патології плоду і заборонили робити аборт: деталі скандалу

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Польща, Понеділок 26 вересня 2022 11:03
У Польщі від українки приховали важкі патології плоду і заборонили робити аборт: деталі скандалу У Польщі виник скандал з лікарями (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Польщі громадянка України народила мертву дитину з важкою патологією. Все через те, що лікарі приховали патологію у дитини та не дали жінці зробити аборт.

Історію українки Марії Яворської розповів Фонд допомоги жінкам і планування сім'ї "ФЕДЕРА".

Зокрема, жінка переїхала до Польщі 2 роки тому. Українка перебувала на 17-му тижні вагітності, коли проходила УЗД у відомого варшавського гінеколога. Він зробив обстеження і сказав, що у неї, швидше за все, народиться дівчинка.

З'ясувалось, що у плода відсутній череп і лікар про це змовчав. Ваду діагностував інший гінеколог, але сталося це вже на 30-му тижні вагітності.

Тоді жінка вирішила не народжувати дитину, адже діти з акранією не живуть, а кожен день вагітності зміцнював її зв'язок з дитиною, яка все одно мала померти.

Зазначається, що дефект неможливо вилікувати, адже дитина без черепа не бачить і не чує, з нею неможливо встановити жодного контакту. Голова закінчується на рівні очей, а на місці черепа залишається величезна кривава рана.

Втім, аборт зробити жінці в Польщі не дозволили. Після цього українка довгий час перебувала в депресії та мала суїцидальні думки. Також вона отримала довідку від психіатра, в якій зазначалося, що продовження вагітності може загрожувати її здоров'ю та життю.

"На 31 тижні вагітності вона звернулася до спеціалізованої лікарні "Інфлянка" у Варшаві, але лікарі відмовилися переривати вагітність. Ситуація змінилася, коли з відпустки повернувся директор лікарні. Лікарі викликали пологи на 33-му тижні вагітності, дитина народилася мертвою. Марина не хотіла на неї дивитися, бо, за її словами, "не пережила б цього", - розповідають у Фонді.

Окрім того, справою Марини займалася юристка фонду Каміла Ференц, а історію українки висвітлили навіть у документальному фільмі під назвою "Її повинні були назвати…".

Додамо, що аборти в Польщі дозволяються лише у двох випадках: якщо жінка завагітніла в результаті зґвалтування, або якщо плід несе загрозу її життю.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі спалахнув скандал навколо лікарні ім. Мечникова.

Також ми писали, де в Польщі знаходять роботу українці з вищою освітою.

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