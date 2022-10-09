В Польше наказали неадеквата, который сорвал и сжег украинский флаг: какой вынесли приговор

Сам инцидент произошел в мае, а судебное заседание проходило в конце сентября в Торуне.

"Трудно точно сказать, что именно руководило Александром Дмитровичем, когда он сорвался и надругался над украинским флагом. У мужчины были серьезные проблемы с алкоголем, поэтому ему трудно самому описать свои мотивы. Он дорого заплатит за то, что сделал 3 мая 2022 в своем родном городе Яблоново-Поморское", - говорится в публикации.

Флаг Украины был установлен вместе с польским знаменем на здании Центра культуры и спорта по решению мэра Яблоново-Поморское, чтобы проявить солидарность с украинскими беженцами, которые из-за полномасштабного вторжения РФ были вынуждены покинуть родные дома и выехать из страны в Польшу в этот город в поисках убежища.

"Их пригласили к участию в торжествах и празднованиях 3 мая. Флаг Украины на здании был жестом дружбы и солидарности. Мы все хотели, чтобы они почувствовали эту солидарность и поддержку в трудные времена", - рассказала директор Центра Катажина Помяновская.

Однако мероприятия омрачил вопиющий инцидент - местный житель сорвал со здания Центра украинский флаг, смял и сжег его. Свои действия мужчина сопровождал грубыми ругательствами в адрес украинцев и выкрикивал ненавистнические лозунги.

Какое наказание получил украинофоб

И вот в итоге решением окружного суда в Торуне неадекват 22 сентября был признан виновным - его приговорили к 8 месяцам ограничения свободы и общественным работам, которые мужчина должен выполнять в течение 30 часов в месяц.

Кроме того, добавил старший секретарь суда Ярослав Шимчак, подсудимого обязали в течение периода отбывания наказания выполнять оплачиваемую работу и воздерживаться от злоупотребления алкоголем.

Отметим также, что этот приговор - не окончательный. Ходатайство о письменном обосновании подала окружная прокуратура Грудзендза, которая, судя по всему, будет настаивать на более суровом наказании.