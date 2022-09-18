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В Польщі 17-річна місцева жорстоко побила українських дівчат-підлітків: деталі НП

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Польща, Неділя 18 вересня 2022 11:53
В Польщі 17-річна місцева жорстоко побила українських дівчат-підлітків: деталі НП Фото: Польська поліція (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

В Польщі 17-річна студентка одного з технікумів міста Ченстохова побила двох 15-річних українок. Одну з них вона повалила на землю і била коліном по голові.

Про це повідомляє Dziennikzachodni.pl.

Що саме трапилося

Як відомо, інцидент стався ще 12 квітня, але повідомили про нього тільки зараз, коли агресоркою зайнялася прокуратура.

На той момент ще 17-річна (зараз їй 18) студентка переходила сквер Солідарності у супроводі знайомого. Коли вона помітила двох 15-річних громадянок України, то без видимої причини підійшла до них і почала ображати через їхню національність.

Нападниця вдарила одну з дівчат в обличчя, а іншу схопила за волосся, повалила на землю й побила коліном по голові та животу. Агресорку відтягнув її товариш, після чого вони обидва втекли.

Але недалеко. Наступного дня одна з потерпілих українок помітила кривдницю на вулиці та розповіла про це своїй тітці. Та намагалася з'ясувати в нападниці причини нападу, але студентка почала ображати жінку.

Як покарають нападницю

Українки заявили в поліцію і агресорку швидко знайшли. Проти неї відкрили провадження зі звинуваченням у вчиненні насильницьких дій проти громадян України та публічній образі через національну приналежність. Підозрювана вже визнала провину і покаялася.

В Польщі насильство через національну приналежність карається позбавленням волі на строк від 3 місяців до 5 років. У разі кваліфікації злочину як хуліганство, їй може загрожувати 6 місяців позбавлення волі.

Раніше ми писали, що в Естонії покарали росіянина, який накинувся на українок з вимогою "говорити нормально".

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