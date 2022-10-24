В Польше подросток набросился на маленькую украинку с молотком

В городке Непаломице, возле Кракова в Польше, подросток избил молотком 7-летнюю девочку из Украины. Мальчик оказался их соседом и после общения с его родителями, мама девочки решила заявить в полицию.

На маленькую девочку напали втроем

Инцидент произошел у дома, где семья украинцев арендует жилье. Ирина с мужем работает в разные смены, чтобы кто-то из взрослых постоянно был дома и присматривал за детьми. У них двое малышей - 7-летняя София и ее 9-летний брат.

В тот день отец поехал забрать маму с работы, чтобы привезти домой, а после этого он должен был пойти на работу. Дети играли во дворе мячом, вместе с ними был соседский 9-летний мальчик. Территория двора огорожена, посторонние туда попасть не могут.

В какой-то момент мальчики отлучились на пару минут в дом. Когда вернулись - к 7-летней Софии подошла местная девочка 9-летня девочка Ола и начала отбирать мяч. Вспыхнул конфликт, Ола забрала мяч и выбросила его в кусты. А потом она ушла, а София пыталась самостоятельно достать мяч.

Ола вернулась через несколько минут со старшим братом, 14-летним Игорем и его 13-летним другом. Брат Олы дал знак сестре, и та начала бить Софию. София пыталась убежать и перелезть через забор. Но дети втроем начали ее стягивать, и Игорь ударил Софию молотком по животу и ребрам.

Ирина Ивлева отмечает, что дочке повезло, что подросток не стал бить ее молотком по голове. Потом подростков что-то спугнуло, и они убежали, а избитая Софийка вернулась домой и спряталась в своей комнате.

Чуть позже девочка рассказала, что ее избили молотком. Перепуганная Ирина сразу позвонила в экстренную службу, чтобы вызвать полицию и медиков.

Работники скорой помощи составили протоколы, родителей с дочкой отправили в амбулаторию, чтобы снять побои. Все медицинские заключения потом были переданы в полицию и приобщены к делу.

Обидчик оказался соседом

Разыскать 14-летнего Игоря было несложно - он живет с украинцами в одном доме. Ирина вместе с полицией пошла к его родителям.

"Я видела молоток, который лежал на столе и которым он избил моего ребенка. Он рассказывал полиции, как все было, я была в шоковом состоянии и не очень слушала, что он говорил. Единственное, что резало слух – это то, что он промолчал о молотке. Когда я акцентировала на этом внимание, он отрицал, что избивал Софию молотком, говорил, что просто толкал", — говорит женщина.

На следующий день семья Игоря поехала в службу защиты по делам детей с обращением, чтобы специалисты проверили подростка на психическое состояние.

Мальчик может совершить что-то ужасное

Ирина признается, что сначала она не хотела, чтобы подростка осудили. Даже хотела написать заявление, чтобы парню дали административное наказание. Но ситуация изменилась, после того как родители Софии поговорили с родителями Игоря.

Ивлева поговорила с отцом мальчика и пришла в ужас. Она поняла, что подросток может совершить впоследствии что-то ужасное, так как родители не видят его вины в произошедшем и даже не пытаются выяснить, что случилось между детьми.

"Папа Игоря при мне позвонил владельцу жилья, которое мы арендуем, и сказал, что мы создаем ему проблемы. Мол, это мы сами побили молотком своего ребенка и хотим свалить на его сына. Назвал меня "шизанутой наркоманкой", что мы "е*нутые украинцы" и хотим от него денег. Моя семья достаточно зарабатывает, чтобы снимать трехкомнатное жилье и не от кого не зависеть, его деньги мне не нужны, я хочу справедливости", — говорит Ирина.

Софийку она записала к детскому психологу и уже подыскала адвоката, который даст ход делу об избиении ребенка. Оказалось, что Игорь и ранее нападал на детей и это уже не первый случай.

"Я выяснила, что уже были случаи, когда он применял насилие к другим детям, в целом выбирает младше себя. Самый маленький возраст ребенка, которого он трогал - девочка 4 лет", - рассказала украинка.