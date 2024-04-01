Польша планирует сократить помощь украинцам: что изменится и для кого

Помощь для украинцев в Польше могут существенно сократить уже в ближайшее время. Речь идет, в частности, об единовременных денежных выплатах, размещении и питании. В то же время, временное пребывание украинцев в Польше могут продлить до осени 2025 года.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда и какие именно изменения могут произойти, а также, что известно об изменении статуса пребывания украинцев в Польше.

Когда могут произойти изменения

Согласно информации Министерства внутренних дел и администрации Польши, на прошлой неделе в Правительственный центр законодательства был направлен ряд поправок к законопроекту о временном пребывании украинцев в этой европейской стране.

После внесения документа в Перечень законодательных работ его направят на межведомственные и общественные консультации. В Сейм (нижнюю палату Национального собрания РП, представляющую законодательную власть государства) законопроект может попасть уже в ближайшие недели.

Что именно может измениться

Законопроект предлагает продлить временное пребывание украинцев со статусом UKR до 30 сентября 2025 года. В то же время, он уменьшает объемы помощи для наших граждан.

Планируется, что с 1 июля 2024 года финансовая поддержка в виде размещения и питания беженцев из Украины, находящихся в особо затруднительном положении, будет возможна только на основании заключенного соглашения с местным воеводой или органом местного самоуправления, действующим по его распоряжению.

Кроме того, могут измениться правила участия в расходах на проживание и питание в коллективных центрах размещения - чтобы взыскание надлежащих субсидий было более эффективным, чем сейчас.

Документ предлагает прекратить:

выплачивать украинцам единовременную помощь в размере 300 злотых

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"Изменения будут касаться также завершения срока действия денежной помощи по ст. 13 закона, связанного с возмещением владельцам частных помещений расходов на пребывание и питание беженцев войны", - отмечается в сообщении польского министерства.

В заключение планируются некоторые изменения в части обязанности детей из Украины присоединяться к системе польского образования и посещать образовательные учреждения.

Изменение статуса проживания

Несмотря на то, что пребывание граждан Украины, которым присвоен номер PESEL UKR, будет законным до 30 сентября 2025 года, со следующего года нашим согражданам могут разрешить изменять статус проживания в Польше - с текущей временной защиты на временное проживание сроком на 3 года.

Согласно предложениям должностных лиц, изменить статус проживания сможет гражданин Украины, который:

заполнит и обновит все необходимые данные в базе данных PESEL UKR в органах власти гмины (местной общины)

подаст электронное заявление к воеводе

имеет активный статус UKR по состоянию на 04.03.2024 и дату подачи заявления

не имеет никаких возражений относительно изменения статуса проживания от службы безопасности

Уточняется, что после успешного прохождения процедуры лицо получит карточку проживания с пометкой "ранее имел/ла временную защиту".