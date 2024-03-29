Что ждет украинских беженцев в Европе и при каких условиях они вернутся домой

Что ждет украинцев за границей, как может измениться их правовой статус уже через год, хотят ли беженцы возвращаться домой, и что должно сделать государство, чтобы не появилось очередное "потерянное поколение" – в обзоре финансового редактора РБК-Украина Руслана Кисляка.

Текст представляет собой обзор результатов третьей волны исследования "Украинские беженцы. Будущее за рубежом и планы на возвращение", проведенного Центром экономической стратегии совместно с исследовательским агентством Info Sapiens в декабре 2023 - январе 2024 года.

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Сколько украинцев находится за границей

По состоянию на конец января 2024 года с начала полномасштабного вторжения из Украины выехало 30,2 млн человек, а въехало - 26,9 млн. То есть за рубежом пока остаются около 3,3 млн украинцев. Это лишь те, кто пересек границу Украины со странами Европы.

Но значительная часть украинцев въехали в страны Европы через Россию и Беларусь. Таких, согласно опросу Info Sapiens, – 250 тыс. человек. По данным ООН, количество украинских беженцев в России и Беларуси составляет около 1,3 млн человек. Соответственно, общее количество украинских беженцев составляет около 4,9 млн человек.

Наибольшее количество украинских беженцев находится в Германии – 1,3 млн человек, Польше – 951,6 тыс., и Чехии – 381,2 тыс. человек.

В то же время, по количеству беженцев на одного гражданина страны лидирует Эстония – там на тысячу граждан приходится 37 украинцев.

Лишь две другие европейские страны, не являющиеся членами ЕС, сообщают о большей доле беженцев по отношению к своему населению. В Молдове беженцы составляют почти двадцатую часть населения, а в Черногории – более десятой.

Интересный факт: с августа 2022 по январь 2024 года в странах Европы доля мужчин среди украинских беженцев выросла с 31% до 37%. Наибольший рост зафиксирован в Нидерландах – с 16 до 38%.

Вне стран Европы лидерами по количеству принятых с начала полномасштабного вторжения украинцев являются США - 280 тыс. человек, Великобритания - 253,2 тыс. человек, и Канада - 210,2 тыс. человек.

Изменение географического распределения украинских беженцев в странах ЕС, млн человек

Источник: Европейская служба статистики

Что будет дальше с правовым статусом украинских беженцев

Подавляющее большинство украинцев, вынужденных выехать в страны ЕС из-за полномасштабного вторжения, получили статус временной защиты. В некоторых странах этот статус могут получить и украинцы, проживавшие там до 24 февраля 2022 года. Однако каждая страна ЕС принимает такое решение самостоятельно.

Кроме временной защиты, украинцы могут податься на статус беженца или рабочую/учебную/семейную визу. Но на практике большинство подается на статус временной защиты.

Статус временной защиты дает право на проживание, доступ к медицине, образованию и рынку труда наравне с гражданами ЕС. Некоторые страны ЕС предоставляют дополнительные льготы для украинцев, например бесплатное проживание в общежитиях или отдельном жилье, денежные выплаты, обучение и т.д.

Хотя большинство стран ЕС продолжают предоставлять украинцам денежные выплаты или частично компенсируют аренду жилья, во многих из них наблюдается тенденция к сокращению (или планируется снижение) таких выплат, или же выдвигаются более жесткие условия для их получения.

Максимальный законодательно определенный срок такой защиты в странах ЕС – до 4 марта 2025 года. Что делать украинским беженцам после наступления этого срока - пока неизвестно.

Европейский центр миграционной политики (Migration Policy Centre) прогнозирует несколько сценариев.

Война завершается и территория Украины становится безопасной для пребывания до 4 марта 2025 года. В таком случае Совет ЕС принимает решение прекратить действие временной защиты, и большинство украинцев возвращаются на родину. В то же время, они могут подать заявки на получение международной защиты по обоснованным причинам. Если граждане Украины не претендуют на международную защиту, но хотят остаться в ЕС, к ним применят действующее законодательство и политику ЕС и государств-членов в сфере миграции.

Война не заканчивается до 4 марта 2025 года или территория Украины к этой дате не будет безопасной для возвращения. При этом сценарии возможны следующие варианты:

Получение права на свободу передвижения и проживания наравне с гражданами ЕС . Преимущества : ускорение интеграции Украины в ЕС, возможность для украинцев возвращаться и снова уезжать за границу. Недостатки : риск выезда большего количества украинцев на постоянное проживание за границей.

. : ускорение интеграции Украины в ЕС, возможность для украинцев возвращаться и снова уезжать за границу. : риск выезда большего количества украинцев на постоянное проживание за границей. Продление статуса временной защиты . Преимущества : продолжение уже имеющегося статуса с теми же преимуществами. Недостатки : уменьшение вероятности возвращения в Украину, сохранение "подвешенного состояния" беженцев.

. : продолжение уже имеющегося статуса с теми же преимуществами. : уменьшение вероятности возвращения в Украину, сохранение "подвешенного состояния" беженцев. Статус международной или дополнительной защиты . Преимущества : бессрочный статус и длительный вид на жительство. Недостатки : получение возможно только в первой безопасной стране; нельзя выезжать из страны получения статуса, пока идет процедура получения убежища; после предоставления статуса путешествовать можно, но не в Украину (страну происхождения); только после 6 месяцев после подачи заявления можно получить разрешение на работу. Также это означает ослабление связей с Украиной из-за невозможности возвращаться.

. : бессрочный статус и длительный вид на жительство. : получение возможно только в первой безопасной стране; нельзя выезжать из страны получения статуса, пока идет процедура получения убежища; после предоставления статуса путешествовать можно, но не в Украину (страну происхождения); только после 6 месяцев после подачи заявления можно получить разрешение на работу. Также это означает ослабление связей с Украиной из-за невозможности возвращаться. Виза, вид на жительство, гражданство или другие классические способы . Недостатки : длительное время получения, перегруженность иммиграционных служб стран ЕС большим количеством заявок от украинцев; в зависимости от страны для получения гражданства, возможно, придется отказаться от украинского гражданства. Получение другого гражданства снизит вероятность возвращения в Украину.

. : длительное время получения, перегруженность иммиграционных служб стран ЕС большим количеством заявок от украинцев; в зависимости от страны для получения гражданства, возможно, придется отказаться от украинского гражданства. Получение другого гражданства снизит вероятность возвращения в Украину. Статус долгосрочного резидента . Преимущества : постоянный период действия вида на жительство и доступ ко всем социальным благам. Недостатки : жесткие требования к получению, снижению вероятности возвращения в Украину.

. : постоянный период действия вида на жительство и доступ ко всем социальным благам. : жесткие требования к получению, снижению вероятности возвращения в Украину. Возвращение тех украинцев, которые не получили визу или не могут остаться в стране пребывания с помощью классических миграционных методов. Преимущества : возвращение украинцев, положительное влияние на экономику и демографическую ситуацию в Украине. Недостатки : некоторым украинцам некуда возвращаться и нет средств арендовать жилье в более безопасных регионах.

Международный центр по развитию миграционной политики (ICMPD) отмечает, что самым простым вариантом продления легального пребывания украинцев за границей после 4 марта 2025 года является обращение к стандартной миграционной политике стран пребывания. Украинцы смогут подать документы на получение регулярного миграционного статуса и будут придерживаться стандартных миграционных правил, доступных для трудовых мигрантов или студентов. Временная защита ЕС не запрещает украинским гражданам подавать заявки на получение вида на жительство, работу и т.д. и в целом придерживаться общей миграционной политики ЕС. Некоторые страны, например США и Канада, с начала вторжения настаивали на таком виде миграции.

В украинском Центре экономической стратегии (ЦЭС) наиболее оптимальным среди вышеприведенных сценариев считают предоставление украинцам свободы передвижения и выбора места жительства, которую имеют граждане ЕС.

"Цель Украины - вступление в Европейский Союз, поэтому при вступлении в ЕС украинцы все равно будут иметь право проживать в любой стране Европейского Союза. Предоставление такого права раньше ускорит интеграцию Украины в Европейский Союз. Также это будет важным фактором для стимулирования украинцев вернуться домой, поскольку они будут иметь возможность возвращаться без страха потерять льготы или право на жительство за границей", - аргументируют в ЦЭС.

Планируют ли беженцы возвращаться в Украину

Большинство украинцев все еще планируют вернуться в Украину. Однако количество тех, кто точно планирует вернуться, за последний год сократилось почти вдвое.

Смена настроений беженцев относительно возвращения в Украину

Во Франции проживает наибольшая доля респондентов, точно планирующих вернуться в Украину, — 37%, в Польше таких 24%, в Чехии 23%, а в Германии 22%. В Великобритании проживают 38% беженцев, которые, скорее всего, планируют вернуться в Украину. В США таковых 31%, а в Канаде 30%.

В Великобритании тоже зафиксировано больше беженцев, которые скорее не планируют возвращаться в Украину, — 28%. В Германии таковых 21%, а во Франции 20%. Тех, кто вообще не планирует возвращаться, больше всего в Канаде — 19%. Во Франции таковых 10%, а в Германии 9%.

Когда беженцы планируют возвращаться в Украину

Большинство украинских беженцев (54%) говорят, что их будет стимулировать вернуться в Украину окончательное окончание войны. Другими весомыми факторами являются более высокий уровень жизни в Украине (40%), прекращение боевых действий и воздушных ударов по городу, в который планируют вернуться (37%), возможность найти хорошо оплачиваемую работу (35%) и прекращение боевых действий в родном регионе (27 %).

Таким образом, на решение украинцев вернуться домой будут влиять не только факторы безопасности, но и экономические. В течение последнего года наблюдалось увеличение значения экономических факторов по сравнению с безопасностными в решении украинцев вернуться домой.

Вполне ожидаемо, что для молодежи 18-24 лет более высокий уровень жизни и получение хорошей заработной платы — одни из ключевых стимулов возвращения. Дополнительными факторами, которые могут стимулировать молодежь вернуться, является предоставление помощи в поиске работы и/или предоставление жилья или оплата аренды жилья в другом регионе Украины.

В то же время для пожилых людей (старше 65 лет) одним из важных факторов, побуждающих к возвращению, является прекращение временного убежища в стране текущего пребывания.

Что побуждает беженцев к возвращению

Хотят ли дети беженцев возвращаться в Украину

Для детей адаптация в новой стране может быть легче, чем для родителей, особенно если они ходят в местную школу, учат там язык и заводят новых друзей. Дети старшего школьного возраста могут также планировать поступление в местный университет после окончания школы и остаться за границей, даже если их родители вернутся в Украину.

Согласно исследованию, большинство детей хотят вернуться в Украину (22% точно, 25% скорее). Но эти цифры несколько меньше, чем среди взрослых. Отдельно стоит отметить, что дети старшего школьного возраста (15-17 лет) менее склонны к возвращению в Украину.

За последние полгода доля детей, точно желающих вернуться в Украину, сократилась. При этом возросла доля тех, кто вероятно или точно планирует остаться за границей.

Важный нюанс: дети, которые контактируют с украинской школой, более склонны вернуться домой, чем те, кто учится в школе за рубежом. Вероятно, украинское образование (несмотря на дистанционность) поддерживает для детей среду и эмоциональные корни, которые лучше сохраняют желание вернуться в Украину, чем когда связь с украинской средой нарушена. Однако следует осторожно делать выводы о причинах и последствиях, поскольку связь может быть и обратной: семьи, более склонные к возвращению, будут более вероятно поддерживать обучение своих детей в украинской школе.

Почему же украинские беженцы не возвращаются

На основе опроса, проведенного Info Sapiens в декабре 2023 – январе 2024 года, 23% беженцев не планируют возвращаться в Украину, а 25% еще не определились со своими планами на будущее.

Причины таких настроений могут быть следующими:

Ухудшение экономической и безопасностной ситуации, а также высокий уровень неопределенности. 65% опрошенных ожидают ухудшения экономической ситуации в течение 2024 года, а 43% - безопасностной. Кроме того, 37% украинских беженцев говорят о высоком уровне неопределенности развития боевых действий, что останавливает их возвращение домой.

Разрушенное/поврежденное жилье. У 5% беженцев полностью разрушено жилье (больше всего таких беженцев проживает в Германии — 7%), а у 19% жилье повреждено, но подлежит восстановлению (больше всего таких беженцев в Великобритании — 28%). Понятно, что отсутствие жилья или невозможность проживать там беспрепятственно не стимулируют украинских беженцев возвращаться в свои дома.

Экономические мотивы. 23% украинских беженцев зарабатывают за рубежом больше от трудовой деятельности, чем в Украине, а гораздо больше — 38%. В то время как почти похожий уровень заработной платы имеет 21%. Вдобавок, 43% украинских беженцев самостоятельно оплачивают арендованное жилье, а 7% живут в собственном доме или у родственников: больше всего таких украинцев проживает в США (33%), Италии (27%) и Канаде (19%). Таким образом, достаточно высокий доход позволяет покрывать не только базовые нужды, но и аренду жилья. Потому и увеличивается вероятность, что украинские беженцы будут менее охотно возвращаться в Украину, когда уже смогли обустроить себе неплохие условия для проживания в другой стране.

Ассимиляция в стране пребывания. 35% украинских беженцев уже устроились на работу: самый высокий этот процент в Великобритании и Чехии (около 60%). Кроме этого, уже 36% беженцев работают по той же профессии, что и в Украине до полномасштабного вторжения (больше всего их во Франции и США — более 40% в обеих странах), а 13% — по смежной.

Значительная часть украинских беженцев не испытывают проблем в общении на языке страны своего текущего пребывания и готовы в дальнейшем улучшать как язык, так и свои навыки. С одной стороны, отмечают исследователи, это прекрасный пример того, что люди смогли обустроить свою жизнь после полномасштабного вторжения и стали не только чистыми реципиентами помощи от принявшего их государства, но и платят налоги. Но, с другой стороны, налаживание жизни за границей, к сожалению, уменьшает их шансы вернуться и применить приобретенный опыт для послевоенного восстановления страны, ведь возвращение в Украину — это фактически начинать жизнь заново.

За границей – мир. И это аргумент для украинских беженцев (фото: Getty Images)

Желание жить за границей. В общей сложности 70% украинских беженцев удовлетворены проживанием в стране своего текущего пребывания. Наибольший процент - в Великобритании (84%), Канаде (82%), Германии (74%), Чехии (73%) и Франции (71%). Это, конечно, обусловит дополнительный отток украинцев за границу и их возможное укоренение там.

Как способствовать возвращению беженцев

Авторы исследования сформировали пул рекомендаций относительно государственной политики содействия возвращению беженцев. Они таковы:

Предоставление украинским беженцам свободы передвижения и выбора места жительства наравне с гражданами ЕС.

Инвестиции в улучшение транспортного сообщения с Украиной во время войны.

Сотрудничество со странами ЕС для возвращения украинцев после войны.

Быстрое послевоенное восстановление пострадавших регионов.

Пока идет восстановление, следует оказывать помощь людям из пострадавших и оккупированных регионов.

Развитие механизмов государственно-частного партнерства.

Помощь в поиске работы в более безопасном регионе, курсы переквалификации.

Увеличение ресурсов на коммуникацию с соотечественниками за границей через дипломатические представительства.

Упрощенная реинтеграция детей в учебу в украинских школах.

Упрощение поступления украинских выпускников иностранных школ в украинские вузы.

Способность украинского государства цивилизованными методами стимулировать возвращение беженцев будет определять экономическое и демографическое развитие страны на десятилетия.