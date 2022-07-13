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Покладіть зубчик часнику під подушку і ви здивуєтеся ефекту

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Середа 13 липня 2022 10:45
Покладіть зубчик часнику під подушку і ви здивуєтеся ефекту Навіщо класти часник під подушку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Покладіть зубчик часнику під подушку і ви побачите, які зміни з вами відбудуться.

Експерти Tips and Tricks розповіли, навіщо ж все-таки потрібно класти спецію на місце, де ви спите.

Що ми знаємо про часник?

Історично склалося так, що часник використовувався для самих різних цілей. Найчастішим застосуванням було і залишається приготування з ним страв.

Але інші, більш незвичайні застосування полягали в боротьбі з паразитами і вигнанні демонів.

Хоча останнє є чистим забобоном, багато людей вірять, що часник має захисні властивості.

Навіщо класти часник під подушку

Виявляється, часник має заспокійливий ефект.

З зубчиком часнику під подушкою ви будете спати набагато міцніше і спокійніше!

Сірчисті речовини в часнику в поєднанні з ароматом подіють на вас заспокійливо.

Запах часнику трохи проникне через подушку, але це допоможе вам легше заснути. Крім того, це також покращить якість вашого сну.

Іншими словами, ви будете спати міцніше і глибше, ніж зазвичай.

Не хвилюйтеся, ваша спальня не буде пахнути часником, коли ви прокинетеся наступного ранку.

Як ми раніше писали, що буде, якщо покласти зубчики часнику в унітаз.

А також читайте, як це простий засіб допоможе позбутися від комарів в будинку.

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