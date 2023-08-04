Поломка холодильника, которую трудно заметить, но потом придется дорого заплатить

Малозаметная деталь, на которую не обращают внимания

Речь идет о резиновом уплотнителе, который крепится по периметру двери холодильной и морозильной камеры. Со временем он может рассыхаться, рваться, на нем появляются трещины.

Этот простой элемент конструкции играет немаловажную роль. Ведь если уплотнитель не выполняет своих функций, пропуская воздух внутрь, холодильник значительно раньше выйдет из строя.

Дешевле сменить уплотнитель, чем ремонтировать холодильник в целом. Стоит подобная деталь от 300 до 1000 гривен, а заменить его можно самостоятельно.

Уплотнитель - важная деталь холодильника (скриншот)

Как понять, что уплотнитель имеет недостатки

Чтобы убедиться, хорошо ли держит уплотнитель, положите внутрь холодильника фонарик и закройте дверцу.

Если пробивается свет, уплотнитель не герметичен. Делать это нужно в темное время суток.

Главные ошибки в пользовании холодильником

Горячие или теплые продукты

Нарушение температурного режима из-за неравномерной загрузки полок

Загрузка морозильной камеры большим количеством незамороженных продуктов

Излишняя влага от конденсата или уборка влажной тряпкой

Грязный запыленный радиатор на задней стенке холодильника

Несвоевременная разморозка и обледенение

И помните, если вы - не мастер по ремонту холодильников, не стоит лезть, если он вышел из строя. Неловкими действиями вы можете только навредить технике.