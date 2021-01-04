З полиць супермаркетів зникнуть самі ходові товари: розгорається новий скандал

Під час локдауну 2021 супермаркетам в Україні заборонять продавати побутову хімію, одяг, пресу та інші ходові товари повсякденного призначення. Тобто, будуть заборонені всі товари, крім харчових продуктів, лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів гігієни, зв'язку, а також кормів, ветеринарних рослин, насіння та засобів захисту рослин.

Всі інші товари з 8 по 24 січня можна буде отримати тільки з адресною доставкою. Для того, щоб виконати постанову Кабінету міністрів, супермаркетам доведеться або закрити відповідні відділи на території торгових точок, або забороняти продаж при розрахунку на касі.

На постанову відреагували в Американській торговельній палаті в Україні. На сайті організації з'явилося звернення до Кабінету міністрів з проханням переглянути заборони на період локдауна з 8 по 24 січня, оскільки це є прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції.

"Американська торгова палата звертає увагу на те, що мова йде не тільки про повне закриття спеціалізованих магазинів. З 8 січня навіть у супермаркетах буде заборонено продавати значну частину товарів повсякденного вжитку: побутову хімію та інструменти, одяг, пресу, лампочки, батарейки, дитячі товари для навчання", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Американській торговельній палаті в Україні, таке рішення потенційно може призвести також і до конфліктних ситуацій в магазинах.

"На сьогодні питання все ще залишається невирішеним. Торгові заклади є цілісною торговою одиницею, до того ж єдиною, здатною задовольнити базові потреби населення в умовах карантину. Обмеження їх асортименту нелогічно, оскільки споживач, перебуваючи в торговому закладі, має рівний доступ до всіх товарів. Як наслідок, варто очікувати додаткових збитків для бізнесу і держави, а також значного невдоволення споживачів", - зазначили в організації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар дав прогноз щодо карантину на 2021 рік – кілька локдаунів і продовження січневих обмежень.

А також розповідали про те, які обмеження почнуть діяти в Україні з 8 січня.