Буде кілька локдаунів, а січневий карантин можуть подовжити: прогноз лікаря на 2021 рік

Локдаун в Україні 2021 (колаж: РБК-Україна)

В Україні з 8 січня очікується введення жорстких обмежень, які торкнуться всіх сфер суспільного життя. Влада обіцяє, що він завершитися 24 січня, однак на думку лікаря-інфекціоніста, його доведеться продовжити. Які тому можуть бути причини, а також скільки в Україні ще очікується локдаунів у 2021 році – читайте нижче.

Як розповів медик Вадим Арістов в коментарі "Главреду", січневий локдаун можуть продовжити після 24 січня, оскільки три тижні недостатньо для боротьби з коронавірусом, який не збавляє обертів в Україні. У світі локдаун тільки для стабілізації ситуації, як правило, триває 4 тижні, а для зниження рівня заражуваності як мінімум 6 тижнів.

"Крім того, є проблема з тестуванням і статистикою в регіонах – захворюваність знижується, а темпи госпіталізації ростуть. Тобто, швидше за все, є значний рух епідемії, якого ми не бачимо в цифрах захворюваності. Саме тому можливий серйозний розгін епідемії вже в кінці першого тижня січня, через що і можуть ввести локдаун. У нас знищена санепідемслужба, у нас нічим боротися з епідемією, і тому ми приречені час від часу йти на такі заходи", – наголошує медик.

На думку фахівця, у 2021 році Україну чекає кілька періодів жорстких карантинних обмежень. Так, лікар очікує новий спалах коронавирусной інфекції в лютому-березні.

"Спочатку в січні, після чого в лютому-березні знову буде розгін епідемії і вже в березні – наступний. Далі після цього буде тепла пора року, коли поширеність вірусу зменшиться, а з приходом холодів у жовтні-листопаді, знову будуть обговорювати черговий локдаун", – підкреслив Аристов і додав, що масова вакцинація населення поки ніяк не вплине на ситуацію з зараженими в Україні.

Раніше повідомлялося, що українці можуть самі замовляти мобільну бригаду для тестування на COVID-19.

Також повідомлялося, що у МОЗ розповіли, у яких випадках пацієнтів з підозрою на коронавірус госпіталізують.