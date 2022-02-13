Повний місяць в лютому 2022: остерігайтеся гострих кутів і не робіть необачних вчинків

Повний місяць настане в середу, 16 лютого, рівно о 19:00 за київським часом. Останній зимовий повний місяць називають Сніжним або Голодним. Цього року він пройде в знаку Лева.

Очікується, що ввечері 16 лютого може бути великий сплеск енергії. А правити в цей день буде Меркурій.

Чим небезпечний повний місяць 16 лютого

У цей день раціональне та адекватне мислення може покинути, тому люди будуть схильні до емоційних і необдуманих вчинків. Є ризик вплутатися в сумнівні авантюри.

Під впливом Місяця можливі прояви егоїзму, самозакоханості, хвастощів, посиленої агресії, дратівливості. Люди будуть схильні ставити свої потреби та бажання на перше місце, часом на шкоду іншим людям.

Є ризик підвищення травматизму, нещасних випадків, збитків. Шахраї будуть дуже активні - варто проявити обережність. Можливі серйозні конфлікти та сварки в особистих стосунках. Варто пошукати компроміси, а гострі кути обходити стороною.

Що робити в повний місяць 16 лютого можна

У цей день варто визначитися зі своїми бажаннями та планами, розібратися у своїх почуттях і думках. Можливий приплив енергії, який варто направити в якесь позитивне русло.

Можна прописувати способи досягнення якихось цілей, складати детальний план.

Корисним стане прибирання в будинку і позбавлення від усього непотрібного мотлоху. Все розпочате потрібно обов'язково доводити до кінця.

Ще можна зайнятися оздоровчими процедурами, медитації, прогулянкам на свіжому повітрі.

Енергію варто виплеснути у творчості - почніть писати роман, картину або змайструєте щось корисне. Це допоможе відновити життєві сили.

Також повний місяць - відмінний день для складання карти бажань.

Що не можна робити в повний місяць 16 лютого